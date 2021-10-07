【魷魚遊戲】鐵定開拍第二季揭三大伏線　李政宰回歸再戰死亡遊戲

▲ 《魷魚遊戲》決定開拍第二季。

Netflix劇集《魷魚遊戲》全球爆紅，共9集的劇集至大結局時似仍留下不少伏線，《魷魚遊戲》導演兼編劇黃東赫曾表示不會第二季，但他近日接受韓國電視台訪問改變口風，首度承認終開拍延續篇的計劃，更透露了不少第二季的情節。

《魷魚遊戲》首季結局，以主角成奇勳（李政宰飾）最後因重遇邀其參加遊戲的神秘男子（孔劉飾），而改變赴美國探女兒的計劃為完結，縱使劇情已大致交代眾人的結局，但劇迷仍對不少伏線感到好奇。

導演兼編劇黃東赫曾說編寫《魷魚遊戲》已用盡了力氣，否決開第二季的想法，但他表示沒想過劇集會帶來如此大迴響，近日終於改變心意，構思了下一季度的劇情，並在接受訪問時交代三大故事走向。

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▲ 《魷魚遊戲》以奇情及人性吸引觀眾。

1/ 臥底警察黃俊昊生死之謎

《魷魚遊戲》其中一條支線，是警察黃俊昊（魏河俊飾）潛入「魷魚」組織內偽裝工作人員，欲查找失蹤哥哥的身份。

至在結局時，他終於找出真相，可是因被發現身份，中槍倒下懸崖，究竟是生是死未有交代，導演黃東赫便透露，第二季會交代黃俊昊的生死，以及關於遊戲負責人的故事，意即巨星李炳憲將會再度出場。

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2/ 成奇勳回歸

《魷魚遊戲》結局時，染上一頭紅髮的成奇勳，決定要揭穿遊戲背後的真正主人翁。導演表示第二季劇情將由此出發，成奇勳會再度參加「魷魚遊戲」，但他會繼續是關鍵角色，還是會有新主角，便有待發掘。

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3/ 工作人員身份

劇中穿著桃紅色的衣服及戴著面罩工作人員都不能在遊戲中表露身份及真面目，而對這批工作人員的來歷卻沒有交代，為何他們會甘願參與執行遊戲，眾人的背景及來歷，相信在第二季有更多描寫。

導演亦提及第二季有意加入三個全新的死亡遊戲，同樣來自童年玩意，包括「為何來我家」、「轉陀螺」、「跳房子」，令劇迷十分期待。

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