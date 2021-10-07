【脫髮危機】《魷魚遊戲》朴海秀震撼舊照曝光　髮際線倒退呈M字額瞬間老10歲【多圖】

▲ 《魷魚遊戲》朴海秀震撼舊照曝光，髮際線倒退呈M字額。

《魷魚遊戲》爆紅，連帶劇中飾演「曹尚佑」的39歲朴海秀，也被網民翻出舊照熱烈討論。有網民發現，朴海秀於2017年左右，留著一頭極短的髮型，頭髮相對稀疏，髮際線偏高，甚至呈現M字額，與現時的形象相比況如「老了10歲」，令網民震驚。

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對《魷魚遊戲》演員展現強烈興趣的韓國網民，近日翻出飾演「曹尚佑」的朴海秀舊照。網民發現，早期從古裝劇《武神》出道的朴海秀，髮際線其實超高。以前，他習慣留著「陸軍裝」短髮，感覺較為成熟老練。

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而2017年與演員禹棹煥的一張合照，甚至可見微微呈現M字額的趨勢。

不過，後來出演《機智的監獄生活》時，朴海秀彷彿變了一個人，髮量變多，連帶影響到外貌，瞬間年輕10歲。極大的轉變甚至傳起他去了植髮或帶假髮的傳聞，但僅限於粉絲間討論，並未被證實。

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網民都認為現時長長的髮型較適合朴海秀：

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註冊中醫師李廣冀曾撰文講解男性女性脫髮的不同階段、成因。他表示每日脫落的頭髮超過100條，即有脫髮問題。

每個人也會隨年齡漸長而髮量減少，中醫認為是肝腎衰退的表現，是正常生理現象。黃帝內經《上古天真論》提到，到了40歲左右，無論男女都會老化，脫髮。

若過早脫髮，則屬於早衰，除了遺傳，中醫還認為是後天的生活習慣導致，例如熬夜。研究調查發現五種職業特別容易提早脫髮：超級運動員、博士生、電腦程式編寫員、記者、銷售員，可見壓力大，心腦透支或體力透支，是脫髮的主要原因。

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脫髮原因是甚麼？

先天遺傳因素，以及後天壓力、生活習慣、飲食導致。

男性：主要是雄激素過多，長期的壓力賀爾蒙可致腎上腺素升高，同時令男性雄激素升高。經過酵素轉換後，體內雙氫睪酮（Dihydrotestosterone，DHT）升高，導致脫髮。

女性：體內賀爾蒙是先製造雄激素，然後再經酵素轉換成雌激素；當酵素不足，就會脫髮。壓力、產後、更年期等是常見原因，部份人減肥過度也會導致賀爾蒙失調而脫髮。

▲ 註冊中醫師李廣冀講解男女脫髮的不同階段。（李廣冀醫師授權轉載）

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責任編輯：羅嘉欣