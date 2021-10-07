【死因研訊】迷你倉大火死因續訊　股東時景恒指火燭屬不幸「唔係我嘅錯」

▲ 時任時昌迷你倉最大股東時景恒今續於死因庭作供。（資料圖片）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（7日）續。時任時昌迷你倉最大股東時景恒續作供稱，他在火災前曾聘請建築測量師作檢查，「我使咗咁多錢做哂上市 Compliance（合規），我係唔驚㗎，就算真係火燭，都係不幸，唔係我嘅錯！」

時任時昌迷你倉最大股東時景恒今續作供，死者張耀升家屬代表大律師曾藹琪問及時當時是否並不希望報警，讓外界知道發生火災。時供稱絕對不是，因為若自己不想報警，會親自到場阻止。

▲ 時任見習消防隊長秦君鎬。梁錦麟攝

時又解釋，他曾在外國報警，但警察到場需時，故他認為當時報警會比自行處理火勢更需時。時又指，火災前曾有聘請建築測量師作檢查，「我使咗咁多錢做哂上市 Compliance（合規），我係唔驚㗎，就算真係火燭，都係不幸，唔係我嘅錯！」

死者許志傑家屬代表大律師譚俊傑向時提問時指出，事發前5個月，3至7樓的迷你倉內均未有設置緊急照明燈（貓頭鷹燈）。時供稱，由於當時專注發展外國事業，經常不在香港，加上公司內的物業經理位置懸空，故未有即時處理。時又補充，正常一般會於1個月內處理上述問題。

譚又在提問時指，在迷你倉租約範本中列明，若倉內有異味或異常聲響，時昌迷你倉一方有權搜查倉庫。時表示，在員工守則中有列明上述事項，過去亦曾進行搜查。時又指，印象中曾搜出有租戶於倉內擺放榴槤，以及因鬧鐘聲響而搜倉。

▲ 時任消防員文偉傑（左）。梁錦麟攝

時又指，澳洲專業迷你倉公司為其間隔淘大工業村1、2樓的迷你倉時，未有特別講述所用的金屬板、門的用料及耐火性，時稱記得金屬板有鋅的成份。時續指，對3樓迷你倉間隔所用的國內物料有信心，因香港絕大部份迷你倉亦採用國內物料。

另外，時任見習消防隊長秦君鎬作供稱，2016年6月21日事發當日，同袍發現死者張耀升後，秦曾進入火場搜救張耀升，歷時約4分鐘，最終亦未能將張帶離火場。秦又指，在事發後約4個月，曾到火災現場視察後，發現由於第1橫巷非常接近出口，所以事發時誤將第2橫巷當作第1橫巷，及將第3橫巷當作第2橫巷。

時任消防員文偉傑供稱，當日與時任消防總隊目盧科璋收到指示，沿火場主巷右邊前往至第2橫巷搜救張。隨後兩人於晚上7時54分進入火場，以半爬行方式，摸牆前進。

文續指，他其後獨自進入第2橫巷約2米後，發現張耀升側身躺在地上，文遂拉着張的左右煙帽肩帶，獨自將張拖至主巷，並與盧合力將張拖行至火場入口處後，隨即有4名同袍支援。文補充，當時有留意到張有配備衛士，而文在搜救未有聽到呼吸器警報聲。

聆訊明(8日)續。

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記者：梁錦麟