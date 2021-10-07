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【智齒】林家棟未能赴韓爭亞洲影帝　劉雅瑟為拍檔打氣：非常看好他

娛樂 14:38 2021/10/07

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林家棟首度提名亞洲影帝。

亞洲電影大獎頒獎典禮明晚（8號）於韓國釜山舉行，香港代表之一《智齒》以四項提名領跑，四項提名包括最佳男主角－林家棟、最佳攝影鄭兆強、最佳美術指導及最佳音響。首獲亞洲影帝提名的家棟因工作未能到當地出席頒獎典禮，但能夠代表香港出戰亦為劇組打下一支強心針。

《智》片女主角劉雅瑟搶先為好拍檔家棟打氣，被問到看好他奪獎而回嗎？雅瑟表示：「恭喜家棟哥提名了亞洲電影大獎的最佳男主角，我非常看好他。但無論他有沒有奪獎，都是我心目中最佳男主角。」提到二人首度合作：「我很幸運能跟家棟哥合作，讓我收穫很多。」

《智齒》

在早前發佈的預告中，雅瑟飾演的女主角王桃顛沛流離，怎料遇上家棟所飾演的斬哥對其充滿恨意，更向其追逐以至出手攻擊，二人在鏡頭後是否維持這種狀態？

雅瑟笑言：「拍攝的第一天，也是第一次見到他，我內心其實是有點想要保持戲中王桃面對展哥的狀態的。所以也沒有很熱情的打招呼。又因為有一些他要打我的戲份，我也擔心他有負擔。我就跟他說，之後打我的時候可以來真的，他說我最喜歡來真的了。然後我們就這樣默契的拍完了整部戲。每一巴掌都非常實在。哈哈哈哈。」

雅瑟透露二人在鏡頭後都能夠放下苦苦相纏的角色關係有講有笑，是相知相惜的對手：「其實我們私下狀態還是很輕鬆愉快的，他也會幫助我一起探討角色。很感謝他幫助我更好的完成角色。」

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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