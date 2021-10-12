【運動手環】Fitbit Charge 5登場　支援ECG 心電圖功能皮膚電導反應分析心理壓力

愈來愈多注重健康人士配戴智能手環，時刻監測身體狀態。穿戴運動產品品牌Fitbit早前推出Fitbit Charge 5，功能大幅度提升，內置GPS外還可量度多種身體數據，助用戶掌握運動情況、心臟健康、睡眠質素及壓力等多種身體狀況。

Fitbit於2020年1月至2021年1月期間訪問1萬名Fitbit Sense用戶，發現有40%受訪者承受巨大壓力。為助用戶管理壓力，於Charge 5 首次加入皮膚電導反應感應器(EDA)，透過手指汗腺上的細微變化，量度身體對壓力的反應。用戶可透過相關應用程式得悉自己的壓力管理分數，再決定自己可面對更多挑戰還是需要休息。

Fitbit 自從於Sense推出偵測心電圖應用程式(ECG App)後，用戶已進行逾400萬次評估，而Charge 5亦提供心電圖應用程式，可24小時追蹤心率，當超出個人上下限範圍時向用戶發出提醒通知，提醒用戶或需要就醫接受謢理。

用戶亦可於應用程式內查看其他個人健康數據，包括呼吸速率、皮膚變溫度變化及血氧濃度（SpO2)等。

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Charge 5 附送 6 個月的 Fitbit Premium 訂閱服務，而Charge 5 用戶更可以使用新加入的線上服務，包括「Daily Readiness」（每日準備狀況）指數，基於用戶的心跳活動、睡眠質素和心率變異分析的演算，以判斷是否需要更多的休息還是已經準備好去運動，分數越低就更需要休息。

除支援身心健康外，Charge 5支援智能手機的收發通知，並可快速回覆Android手機的訊息。Charge 5較上一代輕巧10%，配備AMOLED彩色顯示屏，顯示亮度較上一代明亮2倍，方便用戶在運動時在光猛晴天下亦可清楚查閱數據。

Charge 5 售價為1,598港元，附送Fitbit Premium 6個月免費試用期。

責任編輯：陳珈希