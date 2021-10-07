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【施政報告2021】過渡屋目標增至2萬伙　副局蘇偉文往長洲物色選址

社會 15:11 2021/10/07

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副局長蘇偉文早前就到長洲實地視察，研究在此興建過渡性房屋的可能性。（運房點線面提供）

特首林鄭月娥昨天發表新一份《施政報告》，提及將提高過渡性房屋供應目標，由以往1.5萬伙增至2萬伙，當中供應重心位於屯門、元朗及古洞等區。不過原來政府連離島區也不放過，運房局社交專頁今早（7日）發帖，指副局長蘇偉文早前到長洲實地視察，研究在此興建過渡性房屋的可能性。

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運輸及房屋局Facebook官方專頁今日早上發出貼文，指致力增加公營房屋供應的同時，亦同時努力覓地興建過渡性房屋，希望紓緩正在輪候公屋人士的生活困苦。今年施政報告亦宣布，將原先承諾提供15000個過渡性房屋單位的目標，在未來幾年增至20000個，並將相關資助計劃的資助額增至116億元。

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記者：余思嵐

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