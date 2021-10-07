【魷魚遊戲】劇中邀請卡電話事主收逾4千個信息影響生活　 Netflix將相關畫面重新編輯

▲ Netflix 大熱韓劇《魷魚遊戲 Squid Game》。

Netflix 爆紅韓劇《魷魚遊戲 Squid Game》以參賽電話號碼為主軸引入遊戲劇情，原來此號碼是現實中真實存在的，南韓傳媒報道指事主每日接獲逾4千個以上的電話及信息，嚴重影響生活，而負責播放平台Netflix承諾處理，有報道指Netflix提出500萬元韓元即逾3萬港元的賠償金額，遭對方拒絕。

根據Netflix的劇集簡介，在故事中逾400百人收到奇怪的邀請，參加一連串兒童遊戲並互相競爭，但遊戲為他們帶來致命危險。南韓傳媒報道，劇中邀請卡上的電話，與一名女商人用了逾10年的手機號碼相同，她因而收到大量相信來自劇迷的短訊及來電，要求參與劇中遊戲，她要刪除超過4千個相關信息，令她難以正常生活。有報道指該名女商人拒絕了Netflix500萬韓元，即是超過3萬2千港幣的賠償，不過Netflix沒有回應賠償事宜，但呼籲劇迷不要再致電該手機號碼。

而今日Netflix與製作公司 Siren Pictures便宣布會將把劇中相關畫面重新編輯，不再讓名片上出現該號碼，另外Reuters也指出，Netflix和Siren Picture一開始是刻意只讓名片上出現號碼末8位數字，沒料到南韓當地撥號機制會自動補上完整號碼，最終才引致騷擾事件發生，事實上，更有南韓政客宣稱希望以一億韓元買下該號碼，未知事主是否曾與政客接觸。

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責任編輯：伍瑋瑋