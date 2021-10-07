【回憶的香港】彭秀慧邵美君湯駿業大唱金曲　梁祖堯高台賣命演出

▲ 梁祖堯、湯駿業、邵美君及彭秀慧主演《回憶的香港》。

由梁祖堯、湯駿業、邵美君及彭秀慧主演的《回憶的香港》昨晚（10月6日）起舉行一連7場的演出。劇團今次移師至較大的Star Hall演出，內容上亦加碼製作。



《回憶的香港》從開埠講起，梁祖堯、湯駿業、邵美君及彭秀慧以最有共鳴的題材切入，與劇迷一同分享香港最動人的一面，如開首便跟大家談及周末逛百貨公司、屋邨晾衫、音樂噴泉、報名參加「城市驚喜」、他媽哥池等話題，勾起台下劇迷的回憶。接著坐巴士、Call台趣事、還有眾人因為這次演出走訪大澳的小故事，亦令劇迷對香港有更深人的了解。

要數最爆笑的場面，必數邵美君與彭秀慧分別扮演白雪仙與任劍輝，以數白欖方式細數香港街道名稱，而梁祖堯與湯駿業與台下大玩「小學雞常識問答比賽」，劇迷意想不到的答案，雖然考起二人的臨場執生反應，但更令大家打成一片，掀起全晚的高潮。

說起香港的點滴，當然還有流行文化中不可缺少的廣東歌，昨晚4人均大開金口演繹不同年代的作品，包括：彭秀慧《燕尾蝶》（原唱：Shine）、邵美君《破曉》（原唱：林憶蓮）、梁祖堯《笑忘書》（原唱：張敬軒）及湯駿業《輪流轉》（原唱：鄭少秋），尾聲時4人合唱甄妮《東方之珠》，為整齣《回憶的香港》畫下最優美的句號。

湯駿業在首場演出過後坦言放下心頭大石，他說：「今次可算是一場實驗，因為平時大家只會到Star Hall看演唱會，不知道睇劇是否OK，但觀乎反應是沒問題了！」彭秀慧也說：「實在是少有的機會，未知會否有下次。」

▲ 跟劇迷一同分享香港最動人的一面。

不過場地較大，4人均要帶上耳機演出，梁祖堯笑指實在未習慣：「歌手習慣唱歌用耳機，我們演戲便聽不到觀眾反應，但很快便適應，現場互動也十分順利。」

今次在15呎高的鐵架上演出，4人都未有戴安全帶，但都說爬熟了安全不成問題，邵美君反指沙地的設計更耗體力，她說：「因為行沙路每一步都不容易，要用力。」，梁祖堯說：「趁現在我們還有力氣，演得一場便一場！」

同場加映：Anson Lo訪問