【疫苗接種】新冠疫苗外展隊下周一起一連三日　到長發社區中心為市民接種科興疫苗

▲ 政府新冠疫苗外展隊下周一連三日於長發社區中心提供新冠疫苗接種服務。（資料圖片）

政府新冠疫苗外展隊將於下星期一至星期三（11日至13日）上午10時至下午1時及下午2時至6時，一連三日在長發邨長發社區中心提供新冠疫苗接種服務，讓葵青區街坊尤其是長者即場接種科興疫苗。

公務員事務局局長聶德權今日（7日）表示，將於如繼續推行措施，鼓勵市民接種新冠疫苗，尤其是70歲以上的長者，以保護他們不幸染疫時不致出現重症情況，以及建立保護屏障，而下周在長發邨舉行的疫苗接種活動便是其是一項，目的是方便居住在附近屋邨的市民，特別是長者，接種新冠疫苗。



他又說，走進社區、聚焦長者是現時新冠疫苗接種計劃的重點策略。政府已先後在12個地區提供了一站式健康講座、醫療諮詢和即場接種新冠疫苗服務，讓市民認識和接種新冠疫苗。在變異病毒株的威脅下，基本上適合接種疫苗的市民應盡早接種，以保護自己，並減低一旦感染後患重症及死亡的風險。政府呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是長者，把握時機接種新冠疫苗。



是次活動由葵青民政事務處和多個地區團體攜手推動，葵青區居民可於辦公時間向葵青民政事務處查詢（電話：4647 6097）。

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責任編輯：郭詩詩