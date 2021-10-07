【疫苗接種】新冠疫苗外展隊下周一起一連三日 到長發社區中心為市民接種科興疫苗
社會 15:33 2021/10/07
政府新冠疫苗外展隊將於下星期一至星期三（11日至13日）上午10時至下午1時及下午2時至6時，一連三日在長發邨長發社區中心提供新冠疫苗接種服務，讓葵青區街坊尤其是長者即場接種科興疫苗。
公務員事務局局長聶德權今日（7日）表示，將於如繼續推行措施，鼓勵市民接種新冠疫苗，尤其是70歲以上的長者，以保護他們不幸染疫時不致出現重症情況，以及建立保護屏障，而下周在長發邨舉行的疫苗接種活動便是其是一項，目的是方便居住在附近屋邨的市民，特別是長者，接種新冠疫苗。
他又說，走進社區、聚焦長者是現時新冠疫苗接種計劃的重點策略。政府已先後在12個地區提供了一站式健康講座、醫療諮詢和即場接種新冠疫苗服務，讓市民認識和接種新冠疫苗。在變異病毒株的威脅下，基本上適合接種疫苗的市民應盡早接種，以保護自己，並減低一旦感染後患重症及死亡的風險。政府呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是長者，把握時機接種新冠疫苗。
是次活動由葵青民政事務處和多個地區團體攜手推動，葵青區居民可於辦公時間向葵青民政事務處查詢（電話：4647 6097）。
《健康台》最新影片推介：
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：郭詩詩