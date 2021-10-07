【同心同行】中聯辦多位副主任續落區　有港府官員同行

▲ 盧新寧和課程學員合唱歌曲。（中聯辦網站圖片）

多位中聯辦副主任近日繼續落區，有港府官員同行。

10月5日，中聯辦副主任譚鐵牛到訪正在建設中的將軍澳海水化淡廠，發展局局長黃偉綸亦在場。譚鐵牛關心項目進展和工友工作生活，更在地盤施工現場，向工友學習扎鐵。他說，「大家安居樂業，是我們的最大心願。」又讚賞建築工人是香港「實實在在的建設者」，強調以後會持續聽取一線工友心聲，認真研究並反饋給相關部門。

中聯辦副主任盧新寧5日到港島婦女聯會，了解地區婦女工作和生活狀況，盧新寧說，香港社會的發展進步，離不開女性的力量。而女性權益和發展空間的擴展，取決於女性自身權利意識的覺醒、社會觀念的進步和政府政策推動，需要大家共同努力。

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她4日亦先後走訪了香港天籟敦煌樂團和香港演藝學院，詢問樂團發展遇到的困難，聽取他們對香港文化藝術發展的意見。盧新寧說，中央非常關心香港年輕人成長，十四五規劃提出支持香港發展中外文化藝術交流中心，香港正迎來發展文化藝術的好時機，只要大家練好內功，抓住機遇，在藝術道路上一定大有可為。

另外，中聯辦副主任何靖4日亦到香港海員公會會所，出席工聯會舉辦的座談會，聽取逾20名工會代表和基層工友的心聲。勞福局副局長何啟明亦有出席。何靖表示，今後要建立更多溝通的交流渠道，形成長效機制，共同處理好打工仔的煩心事。又勉勵工聯會繼續積極為勞工基層謀福祉、爭權益，做好打工仔的「知心人」。

而另一位副主任羅永綱3日則到大澳漁村，先後走訪雜貨普、果蔬店、海味舖等和民俗文化場所，詢問經營狀況，了解風土民情。他表示，中央高度關注香港的民生問題，特區政府也很重視偏遠居民的生活生計，認為只要遵循人與自然和諧相處，合理利益獨特的自然風光、漁鄉風情和民俗文化，發展旅遊業一定會有很好的前景。

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責任編輯：林曉君