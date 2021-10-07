【醫療服務】醫管局與港大深圳醫院簽署合作協議　促進兩地醫療服務發展

▲ 醫管局行政總裁高拔陞（左三）與港大深圳醫院院長盧寵茂（右三）本月4日簽署新一份為期三年的合作協議。（政府新聞網圖片）

醫院管理局今日（7日）宣布，延續與香港大學深圳醫院的協作關係，加強在交流互訪、人才培訓等範疇的合作。醫管局行政總裁高拔陞醫生與港大深圳醫院院長盧寵茂本月4日簽署新一份為期三年的合作協議，促進雙方在醫院管理和醫療服務的交流與合作。



醫管局主席范鴻齡說，應該好好把握國家『十四五』規劃和粵港澳大灣區發展的機遇，加強深港兩地醫療服務的交流與合作，造福病人。醫管局會繼續與港大深圳醫院緊密溝通，積極探討深化交流及促進兩地醫療服務的發展與合作。

范又說，港府自去年底起，資助未能返回香港的病人到港大深圳醫院覆診，是加強深港醫療服務合作的最佳例子，期望日後可以開展更多跨境醫療合作項目。



另外，醫管局積極支持特區政府和廣東省相關部門實施「港澳藥械通」政策，提供香港公立醫院使用的醫療儀器相關資料給特區政府，以協助廣東省審批有關儀器供大灣區指定醫療機構使用，而港大深圳醫院是此政策的試點醫院及首批指定醫療機構之一。醫管局日後會繼續支持有關政策發展，並在合適的範疇全力配合。



盧寵茂認為深港兩地醫療機制體制、運營模式及管理模式各有特點及優勢，通過雙方優勢互補及經驗借鑑，有助將兩地醫療衞生事業提升至新台階。醫院希望未來與香港醫管局在推動互訪交流、人才培訓之餘，積極探索跨境醫療服務的合作及互助，共同為大灣區醫療服務作出貢獻。



醫管局與港大深圳醫院在2015年首次簽訂合作協議，並先後在2017年及2019年續簽合作協議。在過去近六年間，雙方開展了在醫療管理和臨床服務方面的的交流及合作，互相分享經驗及學習。

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩