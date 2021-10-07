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【打擊黑工】入境處突擊搜查5個場所　拘13人涉9名黑工

社會 17:24 2021/10/07

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反非法勞工行動拘十三人。（新聞處提供）

入境處昨日（6日）展開反非法勞工行動，拘捕13人，包括涉非法勞工、僱主及教唆者。

入境處特遣隊人員搜查了5個目標地點，包括商業大廈、餐廳、菜檔及貨倉，共拘捕9名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為6男3女，年齡介乎22至53歲。當中4男2女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，3男1女亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證，因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為1男2女，年齡介乎34至45歲。同時，因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為一名女子，年齡為26歲。

發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款50,000萬元及監禁2年，協助及教唆者同罪。

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責任編輯：余思嵐

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