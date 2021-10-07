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【#好掛住日本】跟Jarvis化身女僕扮執屋　吳業坤品嘗百年老店特色燒賣

娛樂 16:23 2021/10/07

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

由吳業坤（坤哥）及周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《#好掛住日本》近日正在播映，是次二人走遍了東京、大阪、和歌山及京都等地，了解日本各城市在疫情下的最新情況，從中透視日本人如何適應及面對疫情。

.坤哥與Jarvis到京都嵐山御髮神社參拜祈福。

昨晚（6日）播出的第六集，坤哥與Jarvis前往京都嵐山御髮神社，該神社十分特別，是全日本唯一一間保佑頭髮的神社。坤哥與Jarvis跟所有男人一樣，視頭髮如生命一樣重要，坤哥笑指：「頭髮是男人一生中的課題。」二人更異口同聲謂：「工欲善其事，必先善其髮。」

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所謂「相見好同住難」，由於坤哥生活模式較「放蕩」，與處女座Jarvis講求整齊乾淨的性格大相徑庭，故二人在日本「同居」期間偶有拗撬，最終更在京都因房間凌亂不堪互不相讓，最終爆發「衝突」。二人在節目中竟幻想對方化身「女僕」、打掃之餘兼對自己服侍周到。

坤哥一口食晒成粒燒賣

下周坤哥與Jarvis將繼續周圍覓食，他們到了銀座的「蟹みつ」品嚐懷石蟹料理，他們大讚食材新鮮，可說是「蟹鉗肉結實，味道清甜」，另外，坤哥這位「燒賣控」去到日本也繼續食燒賣，他與Jarvis還去了橫濱的百年老店品嚐了極具特色的名產—「崎陽軒燒賣」，該店的每粒燒賣均會加添胡椒粒，並用機器逐粒燒製，入口前可以點芥辣，Jarvis大讚：「每粒燒賣的焦香位平均」。

同場加映：Anson Lo訪問

吳業坤跟周奕瑋品嘗不少日本美食。

撰文 : TOPick柴犬出動

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