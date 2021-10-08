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【我家無難事】古佩玲參選港姐還婆婆遺願　Kelly不受不實報道困擾：看化了

娛樂 18:57 2021/10/08

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與聲夢亞軍姚焯菲（Chantel）撞樣的19年港姐季軍古佩玲（Kelly）首度拍劇。

2019年香港小姐季軍古佩玲（Kelly）近日除演出《愛‧回家開心速遞》外，並在《我家無難事》內飾演咖啡店店員，這次也是古佩玲首次演出正劇。

古佩玲接受TOPick專訪，表示在《我家無難事》作出很多新嘗試：「第一個挑戰就是試造型的時候，我是為了此劇而剪了這個短髮，選美時將長髮留了很久。起初監製想我剪TB頭，後來他看了我以前的照片後覺得這個髮型很有Character，覺得很少女生剪這髮型可突出自己的味道，便叫我剪這頭。」

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Kelly坦言，當時演《我家無難事》感到很大壓力：「大到爆瘡、爛面。以前可能會有個訓練班教導你如何演戲，但我那屆剛好是選完港姐的同時亦選完藝訓班，所以無法上課，直到很後期才獲得『雞精班』，但那時候的我已拍畢《我家無難事》了。」

她的壓力，是擔心自己成為大家的負擔：「徐榮、車婉婉、胡㻗等為主要對手，面對很有經驗的前輩會令我很害怕，怕做得不好會拖累別人。」

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學業事業兩兼顧

其實當時的Kelly是邊讀書邊拍劇：「加拿大那邊有時差，相差12小時，白天拍劇晚上上課及做功課，是有少許壓力的，那時候正值Mid-term，我Take了太多Course，但因無法管理太多的課程而Drop了一科。」

她同時兼顧學業和事業：「有時候下午拍至通頂，會趁Break Time溫習，可能早上5、6時睡到中午12時再回來工作，完全是癲倒。」不過由於香港和加拿大的時差相差太多，她正考慮轉回香港修讀。

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選美還婆婆遺願

2019年，Kelly參加《香港小姐競選》奪得季軍入行，她透露參選的其中一個原因與婆婆有關：「婆婆已走了，從小到大她經常叫我選港姐，她走了約半年至一年，那時便去參選港姐，還婆婆遺願。聽父母說，婆婆在我BB時期已經常指我以後會是港姐。」

她憶述：「每次探望婆婆時，她都會問『何時選港姐？』自己也覺得可試試，若然不成功便回去讀書，所以選美時沒有跟身邊朋友透露，只有家人知情。」

選美後，Kelly未有即時入行：「當時在想簽約後，讀書方面會不太方便。之後覺得很不容易選了入行，那麼難得不如試試，漸漸地愈做愈喜歡，覺得拍劇是一件很有趣的事情。」

Kelly最近加入了《開心速遞》劇組：「我也是拍攝的數天前才知道有份拍攝片頭，希望可被力捧。加入《愛‧回家》是一件很開心、幸運的事，這劇出街很快，而且此劇很能鍛鍊人，很多反應都是即刻給予的。」她覺得June跟自己不太相似，角色相對上較Cool。

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面對被標籤

不過從選美至今，Kelly被貼上各種標籤，比如港姐黑馬、有錢女唔憂做等：「一開始會感到有點委屈，不過就算沒有這個Tag，別人也會為你貼上其他Tag。我認自己不算窮，不是很慘的人，算比較幸運，很多人都過得很艱苦，需要為生活而煩惱。我除有公司出糧外，也有家人的Support，所以覺得自己也算是很幸運。」

她曾受到負面新聞困擾：「有時會覺得某些報道很不真實，添油加醋，加了很多不實的料在內，令我很想去避開這事。後來已覺得沒所謂，已看化了。」

化妝：Soie Ip makeup

髮型：Franco chung@hair corner

服裝：pretadress

記者：梁樂欣

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