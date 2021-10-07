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【施政報告2021】林鄭最新評分為30.5分　發表施政報告後顯著下跌

政治 16:08 2021/10/07

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特首林鄭月娥最新評分為30.5分。（陳靜儀攝）

香港民意研究所昨晚公布港人對最新一份施政報告評分的初步結果，今次施政報告34.2分，錄得回歸以來第3低分。至於特首林鄭月娥的評分為30.5分，在昨日發表施政報告後顯著下跌。

調查共錄得936個成功個案，結果顯示林鄭月娥支持率為19%，反對率為67%，民望淨值為負48個百分點，與發表施政報告前分別不大。此外，撇除不清楚施政報告內容的被訪者後，25%受訪者表示，施政報告發表後對香港前途的信心有所增加，19%表示不變，而表示減少的有50%，前途信心效應淨值為負24個百分點，數字較上年度顯著改善，但仍然屬於負面。

民研計劃於昨日特首林鄭月娥發表施政報告後，即日進行調查。調查結果顯示25%表示滿意施政報告，50%表示不滿，滿意淨值為負25個百分點。以0至100分計，平均分為34.2分。各項數字均顯示市民對今次施政報告的評價較上年度的顯著改善。

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責任編輯：陳葆琳

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