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【行運超人】鄭中基18年後再演「斷蟹」　娟姐神複製杜麗莎葉太造型

娛樂 16:51 2021/10/07

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鄭中基在2003年上映的賀歲片《行運超人》飾演玄學家「斷蟹」，至今依然令戲迷留下深刻印象。相隔18年後，鄭中基在外賣平台廣告中再演「斷蟹」，對手「葉太」由杜麗莎換成練美娟，娟姐「神還原」杜麗莎的「葉太」造型，鄭中基與擦出火花，連《行運超人》導演谷德昭都欣賞。

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斷蟹+葉太再現

鄭中基「斷蟹」一角在電影中是亞洲第一神算，當然有講出經典對白。娟姐就以一頭超多髮量的誇張髮型，再穿上吊帶裙配桃粉紅色的披肩，驟眼看真的會以為她是杜麗莎呢！而化身「葉太」的娟姐則於Instagram限時動態中話「又有新朵  call me杜麗娟」。

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谷德昭 : 好掛住電蟹

不少網民也留言稱讚二人的演繹，「好開心見返斷蟹」、「娟姐你真係好勁  個廣告拍得好好睇」、「正呀杜麗娟」、「入型入格」、「點解可以連把聲都咁似」、「連少少廣東話唔正嘅口音都學埋」。

當年電影的編導兼監製谷德昭都有在鄭中基的社交網站留言說：「好掛住電(斷)蟹。」鄭中基回應：「過時過節拍套電蟹典劇都唔係唔得㗎」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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