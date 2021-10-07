【午夜天鵝】《全裸監督》編導探討跨性別　草彅剛化女妝動人演繹封帝

▲ ，內田英治以誠懇寫實的筆觸，描繪非一般「母女情」。

Netflix劇集《全裸監督》導演內田英治編導的《午夜天鵝》，SMAP草彅剛更憑本片榮膺雙料日本影帝，戲中挑戰跨性別角色，與芭蕾少女服部樹咲演繹動人「母女」情。



《午夜天鵝》從構思到上映耗時近6年，內田英治以誠懇寫實的筆觸，描繪凪沙與一果之間的非一般「母女情」，於日本上映時獲熱烈迴響，上映10週創下約7億日元的票房佳績，更獲日本兩大影帝及四大新人獎殊榮，以及日本六大電影賞共獲23項提名，並於今年烏甸尼《遠東電影節》榮獲「觀眾票選金桑獎」，及成為《香港同志影展》之閉幕電影。



《午夜天鵝》是前SMAP成員草彅剛入行37年以來首度獲封影帝殊榮的作品，憑本片同時奪得兩大日本電影大獎《日本電影學院獎》及《日本藍絲帶電影獎》的影帝。

草彅剛在戲中演出跨性別人士，在戲中以女裝扮相示人，戴上假髮、畫上濃妝、穿起短裙風衣，其演繹的凪沙為賺生活費在酒吧上班，與其他跨性別者一起跳《天鵝湖》娛樂觀眾。

▲ 演繹一種「母愛大爆發」狀態。

首度演出跨性別者，草彅剛認真讀了很多導演提供的跨性別相關書籍資料，也找了很多跨性舞者的影片臨摹。正式拍攝時，導演非常自由他自由發揮，唯一的要求竟然是 要求做脫毛，另外也建議洗澡加點沐浴鹽，他認真照做，洗下來皮膚真的有變光滑！



而凪沙這個角色為草彅剛帶來的另一個挑戰，就是要演繹一種「母愛大爆發」狀態，例如凪沙每天下班後回到家，會立刻穿上圍裙細心為「女兒」一果張羅晚餐；當一果即將登台參加芭蕾舞比賽時，也認真為她打理妝髮，還因芭蕾老師一句「媽媽，讓我們一起加油吧！」感動不已。

▲ 草彅剛在戲中演出跨性別人士。

草彅剛表示：「我認為不論什麼性別性向的人都會有『養育』的本能，就像我們即使沒有孩子，也可能養寵物、栽種植物，甚至會玩一些養成系手遊，我就是用這樣的心情去演出，漸漸地意識到原來這種情感就是所謂的『母性』。」



草彅剛在《午夜天鵝》的突破性演出，更激起日本金獎導演白石和彌、藤井道人，以及女星廣末涼子、常盤貴子及草彅剛的兩位戰友香取慎吾、稻垣吾郎等，都紛紛發文推薦，鬼才導演園子溫直呼：「草彅剛太厲害了，完全被他征服，隨著劇情的進展，我幾乎忘記大銀幕上那個人是草彅剛。」廣末涼子及常盤貴子都分別表示《午夜天鵝》令她們感動不已。

同場加映：Anson Lo訪問





