【打擊毒品】警屯門破毒品倉庫拘4人　總值約670萬元

▲ 警方於屯門破毒品倉庫拘4人。（曾秋文攝）

中區警區上週展開反毒品行動，拘捕4名男女，檢獲多種毒品，總值約670萬元，相信毒品供應本地娛樂場所，正追查集團幕後同黨歸案。

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中區警區區行動主任何佩佩總督察表示，上月（30日）特別職務隊人員截獲一個由歐洲空運到港的包裹，當中以衣物和運動鞋掩飾，收藏俗稱「K仔」的氯胺酮。警員其後進行監控遞送過程，前日（5日）下午5時25分，在屯門一工業大廈發現2名男子正交收該個包裹，警員隨即上前將2人拘捕，其中收貨的27歲、報稱無業的男子相信是販毒集團的骨幹成員，他亦因涉及一宗洗黑錢案被通緝。

其後警員在屯門區一工業大廈單位和一住宅搗破兩個毒品儲存倉庫，檢獲大量不同種類的毒品，包括3.35公斤氯胺酮、2.15公斤可卡因、130克霹靂可卡因、2.1克大麻花、少量搖頭丸和happy粉，總值670萬元，另外搜出大批毒品包裝工具。警方分別在兩單位拘捕一名29歲男子和27歲女子。

被捕其中3人涉嫌販毒和串謀販毒，明日（8日）在東區法院提堂。

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記者：曾秋文