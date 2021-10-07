【新冠肺炎】香港空運貨站有限公司證實一名員工初步確診　已徹底清潔及消毒患者工作地方

▲ 香港空運貨站有限公司證實一名貨站服務員初步確診。（資料圖片）

本港逾一個月的「清零」恐斷纜，消息指有一名於機場工作的貨運員工初步確診（詳情即看：【下一頁】）。香港空運貨站有限公司今日（7日）證實，於今早接獲報告，指一名貨站服務員的新冠肺炎初步檢測結果呈陽性，涉事員工已接種兩劑疫苗。他於今早上班後接獲檢測報告，現正於醫院等待進一步檢測。

該公司指，在獲悉該名員工的初步檢測報告，貨站已立刻安排將該員工工作和經常使用的地方，進行徹底清潔及消毒。貨站亦正追踪與該員工有密切接觸的同事，並會安排他們接受病毒檢測及在家中等待結果，只有測試結果為陰性的員工方可上班。

公司續指，自新冠疫情爆發以來，貨站已果斷迅速行動，採取一系列防疫舉措，包括要求所有的公司職員、貨站大樓用戶、租戶及訪客必需接受體温檢測，方可進入貨站大樓；並要求他們配戴口罩，以及積極鼓勵員工接種疫苗；員工有特定工作需要時，必須穿戴合適的個人防護裝備，例如手套、面罩、防護衣；以及為服務櫃枱裝置了透明隔板，進一步減少人與人傳播病毒的風險。

另外，衞生防護中心今日公布，正調查8宗新增輸入確診個案，包括一名外傭；同日錄得少於10宗初步確診。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩