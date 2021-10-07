【超市大搜查】大豆油+豬油成燒賣致肥陷阱　營養師推薦8款較低脂低鈉燒賣【附完整名單】

▲ 營養師推薦8款較低脂低鈉燒賣。

燒賣細細粒，不知不覺就容易食多幾粒，分分鐘超出脂肪及鈉的每日建議攝取量。TOPick檢閱市面51款燒賣的脂肪及鈉含量，發現多達21款燒賣都屬於高鈉（每100克超過600毫克鈉），脂肪大部分亦介乎每100克含10至20g。那麼到底哪些燒賣比較健康？註冊營養師潘卓琳（啊家）為大家從51款燒賣中，精選8款較低脂、低鈉之選。

TOPick記者從各大超市、網購平台搜羅51款燒賣，當中不乏熱門品牌，如：公仔牌、淘大、四海魚蛋、九記、郭錦記、叁拾士多、陳記點心等，透過包裝上列明的營養標籤，比較產品鈉及脂肪含量。

最新影片推介：

燒賣高脂元兇

不要看輕一粒小小燒賣的脂肪含量，澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）接受TOPick訪問時指，大豆油、豬肉、豬脂肪、豬油、菜籽油等，都是導致燒賣高脂的常見材料之一。

▲ 燒賣可含大豆油、豬肉。

高脂肪的燒賣會增加燒賣的熱量，增加肥胖的風險。而高飽和脂肪和鈉，亦會增加患上高血壓，及其他心血管疾病的風險

21款燒賣屬於高鈉

TOPick記者檢閱51款燒賣時，亦發現有21款燒賣都屬於高鈉（每100克超過600毫克鈉），鈉含量介乎每100克606毫克至1330毫克。潘卓琳提到，假如燒賣每100克含1330毫克鈉，就已佔了每日建議攝取上限2000mg的67%，足足一半有多，如再點甜豉油，也會額外增加鈉攝取。亦即等於單單食8至9粒燒賣，就已達到1日的建議攝取上限。

▲ 51款燒賣中，鈉含量最高的燒賣，每100克含有1330毫克鈉。

世衞建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，以降低血壓及減低心血管疾病、中風及冠心病的風險。

到底哪些燒賣會比較低脂、低鈉？潘卓琳就為大家精選8款燒賣：

8款較低鈉、低脂燒賣名單 ：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【靚太廚房】亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦 3大秘訣做出惹味家常菜

記者：楊宛茜