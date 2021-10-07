【風暴消息】天文台料熱帶低氣壓逐漸增強　明早考慮發出三號強風信號

▲ 天文台料熱帶低氣壓逐漸增強，明早考慮發出三號強風信號。

受東北季候風及位於南海中部的熱帶低氣壓影響，本港近日風勢頗大。天文台今（7日）預料，熱帶低氣壓逐漸增強，明早考慮發出三號強風信號。

天文台指，現時徘迴在南海中部離香港西南偏南超過600公里的熱帶低氣壓會逐漸增強，並在明日（8日）開始採取較為偏北的路徑，逐漸移向海南島一帶，較之前預測更接近廣東沿岸。天文台將於明早初時考慮發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，呼籲市民於明早出門前請留意天文台發出的最新天氣消息。

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天文台指，廣東沿岸吹強風至烈風程度偏東風。另外，一道雷雨帶正影響廣東沿岸，在下午4時，該熱帶低氣壓集結在三亞之東南偏東約280公里，預料向西北或西北偏西緩慢移動，移向海南島一帶。此外，位於菲律賓以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

本港地區今晚及明日天氣預測，多雲，有狂風驟雨及雷暴。明日雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度。吹強風程度東風，離岸及高地間中吹烈風，海面有大浪及湧浪。

展望，星期六至星期日初時風勢持續頗大，有狂風大雨，海有大浪及湧浪。隨後一兩日天色好轉，天氣乾燥，早上稍涼。

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記者：陳麗娜