【風暴消息】熱帶低氣壓逐漸增強　天文台：明早初時考慮發出三號強風信號【不斷更新】

▲ 天文台料熱帶低氣壓逐漸增強，明早考慮發出三號強風信號。

受東北季候風及位於南海中部的熱帶低氣壓影響，本港近日風勢頗大。天文台今（7日）預料，熱帶低氣壓逐漸增強，明早考慮發出三號強風信號，明日風勢頗大，有狂風大雨，有大浪及湧浪。

【19:13】

天文台表示，下午7時10分，九龍天星碼頭錄得每小時超過70公里的強陣風，預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

另外，澳門發出一號風球。

【18:45】

天文台指強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。天文台提醒市民，如果身在當風地方，會受到偏東風的正面吹襲，請採取預防措施，以防強勁陣風帶來損害。花盆及可能被風吹倒的物件應搬入室內；打算參加水上運動或進行海上工作人士請小心大風大浪帶來的危險。

【17:02】

天文台在下午5時表示，根據最新預測，預料現時徘徊在南海中部離香港西南偏南超過600公里的熱帶低氣壓會逐漸增強，並在明日(10月8日)開始採取較為偏北的路徑，逐漸移向海南島一帶，較之前預測更接近廣東沿岸。天文台會於明早初時考慮發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。市民於明早出門前請留意天文台發出的最新天氣消息。

受東北季候風及該熱帶低氣壓的共同影響下，本港明日(星期五)至星期日初時風勢頗大，有狂風大雨，有大浪及湧浪。

▲ 熱帶低氣壓路徑圖。（天文台網頁截圖）

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天文台指，廣東沿岸吹強風至烈風程度偏東風。另外，一道雷雨帶正影響廣東沿岸，在下午4時，該熱帶低氣壓集結在三亞之東南偏東約280公里，預料向西北或西北偏西緩慢移動，移向海南島一帶。此外，位於菲律賓以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

本港地區今晚及明日天氣預測，多雲，有狂風驟雨及雷暴。明日雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度。吹強風程度東風，離岸及高地間中吹烈風，海面有大浪及湧浪。

展望，星期六至星期日初時風勢持續頗大，有狂風大雨，海有大浪及湧浪。隨後一兩日天色好轉，天氣乾燥，早上稍涼。

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記者：陳麗娜