AirPurity推出「AP貼紙」殺滅99.9%細菌　來圖訂製專屬抗疫貼表心意

▲ BROWN & FRIENDS 10周年慶典系列

抗疫已融入生活日常，除口罩、酒精搓手液成為我們不可日常用品，AirPurity推出的「AP貼紙」（韓國殺菌手機貼）也是居家的生活抗疫用品選擇之一。

通過KC Safety安全認證、為韓國最新研發專利科學消毒用品及可觸摸消毒高達30000次的「AP貼紙」，聲稱只要輕輕觸摸，即可殺滅99.9%細菌及2019新冠病毒（COVID-19）。

▲ BROWN & FRIENDS 10周年慶典系列

「AP貼紙」由韓國製造，採用食品級油墨且不留痕貼紙，除可以貼於手機殼、八達通套、手提電腦或常用文件夾等隨身物，家長更可貼在小朋友常用物品上，為小朋友加強防護。

而A5重量級Jumbo size的「AP貼紙」可作為滑鼠墊外，更適合張貼於平板電腦背面、手提電腦、工作枱及大門等空間較寬大的位置，發揮消毒作用。

LINE FRIENDS與AirPurity聯手推出兩套全新系列—「BROWN & FRIENDS 10周年慶典系列」及「BROWN & FRIENDS香港主題系列」，將於明天（10月8日）全新上市。

每個系列共有9個不同款式，各自推出兩種組合選擇，分別為1張A5的重量級Jumbo size連3張電話貼的套裝，以及5張電話貼套裝，每套各售290元。

▲ 「LINE FRIENDS MEETS AirPurity 愛標貼」

另外，亦訂製個人化款式，將與家人的溫馨合照、心愛寶貝或愛寵的可愛照片，或是自己的靈感創作印成專屬抗疫貼，訂製出專屬的抗疫貼送摯愛作窩心抗疫小物。詳情參閱官方facebook。