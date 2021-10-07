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【令人心痛】盡責女店員勸躁男戴口罩慘遭挖眼　最新視力狀況曝光：她說看得到人

健康 17:39 2021/10/07

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台灣屏東縣一名超商女店員，慘遭男客人挖眼。

台灣屏東縣日前發生一宗駭人聽聞的案件，一名29歲潘姓超商女店員因目睹男客人沒有戴好口罩，出言提醒卻慘遭挖眼，襲擊歷時3分鐘，引發大眾關心。屏東縣長潘孟安在周二（5日）就特意探訪受傷女店員，透露她能睜眼看人，而院方亦有回應其最新復元情形。

綜合台灣媒體報道，屏東縣長潘孟安表示，本月5日晚上探望受傷的潘小姐時，發現她的眼罩已除下，眼睛可睜開。潘孟安憶述二人的對話情形：

她告訴我她看得到我，我就很高興，我說妳看得清楚嗎？她說看得到。

潘孟安稱，潘小姐表現得非常樂觀開朗，有向他表示自己會好起來，但也有憶述事發的第一、二天根本睡不好，一直處於驚恐狀態。而潘孟安則叮囑她要好好休息，承諾後續會為她安排心理輔導。

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至於負責治療潘小姐的高雄長庚醫療團隊表示，潘小姐至今未發生視網膜剝離的併發症。其眼部結膜撕裂傷部份，在她入院時已立即由眼科醫生進行縫合手術，而手術順利，後續仍會密切觀察。

目前潘小姐視力屬正常，若復元狀況良好，視力將不會受影響。惟院方亦表示，潘小姐仍處於急性壓力創傷階段，未來一周會幫她進行精神評估治療、心理諮商等，預計1至2星期後可安排出院。

事發在9月26日上午近9時，一名50歲楊姓男子走入位於屏東縣高樹鄉一間超商內。期間男子未有戴好口罩，29歲的潘姓女店員於是出言提醒，但男子卻突然發惡，攻擊潘小姐，而整個襲擊過程就被店內閉路電視拍下來：

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事件曝光後，引起廣泛關注，涉事男子已即時被拘捕。大眾關心潘小姐的傷勢，亦不乏善心人在網上呼籲集資，為潘小姐籌組醫藥費，而潘小姐的媽媽亦受追訪，心痛女兒的遭遇，亦形容女兒「乖巧又孝順」，相關報道【見此】

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責任編輯：羅嘉欣

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