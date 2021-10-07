【連環殺嬰】英國醫院8初生嬰離奇死亡案　恐怖護士冷血奪命18次堅稱無罪

▲ 英國一名女護士涉嫌殺害8名嬰兒，更密謀再殺10名嬰兒。

英國一間醫院在一年間接連有8名嬰兒離奇死亡，一名外表善良的女護士竟是殺嬰兇手。該名護士涉嫌殺害這些嬰兒外，更密謀再殺10名嬰兒，3度被拘捕。她被控8項謀殺罪及10項企圖謀殺罪，日前她在法院出庭應訊時，18次堅稱自己無罪。

據英國《每日郵報》報道，2015年3月至2016年7月期間，英國西北部柴郡（Cheshire）的切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）發生嬰兒連環離奇死亡事件，該院初生嬰兒的死亡率比平均水平高出10%，並逐月增加。

早產嬰連環離奇死亡

事件令院方感到憂慮，更一度關閉3個新生嬰兒護理室，可是死亡數字未有下降。其後院方展開內部調查，發現死亡的嬰兒大部分都是早產嬰，並死於心肺衰竭，而且腳部出現不尋常的斑點，於是進一步聯絡警方調查事件。

警方經調查後發現在醫院工作的31歲兒科女護士Lucy Letby有可疑，推測她在照顧嬰兒時下毒手。2018年7月警方首次拘捕Lucy，她涉嫌謀殺5名男嬰和3名女嬰，2019年6月她因企圖謀殺第二度被捕。

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直至去年11月，警方第三度拘捕她，並正式控告她8項謀殺罪及10項企圖謀殺罪，當時Lucy在地方法院首次出庭應訊。她每次出庭都不肯認罪，近日她再次應訊，期間18次堅稱自己無罪。

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善良護士竟是殺嬰疑兇

據知Lucy自切斯特大學（Chester University）畢業後，便在醫院的新生嬰兒護理室工作。在醫院籌備新生兒科病房時，她還抱著初生嬰兒拍照，又參與過醫院一項300萬英鎊（約3200萬港元）的籌款活動。

案件轟動當地社會，看來親切可人的Lucy涉謀殺嬰兒，令不少人難以置信。Lucy的親友形容，「她是一個善良的人，連烏蠅都不敢殺」、「她熱愛工作，是一名專業的護士」，認為她是無辜的。

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責任編輯：王明芳