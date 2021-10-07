【中大學生會】中大指獨立註冊為合法運作最可行方式　校方對學生會主動解散感遺憾

▲ 中大學生會今日（7日）發表聲明宣布即日起解散。（曾耀輝攝）

中大學生會今日（7日）發表聲明，即日起解散，並以「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來」作為終結，感謝中大同學及社會各界多年來與他們相伴。中大今日下午發表聲明回應事件，對學生會最終決定主動解散感到遺憾；又表示曾建議學生會按照社團條例或公司條例進行註冊，以確保學生會能夠依法運作。。

【中大人】第51屆中大學生會宣布解散 民主牆被圍起有保安看守。詳情即看：【下一頁】

中大下午發表聲明，指大學於過去8個月期間一直與學生會保持雙向而有序的溝通，建議學生會按照社團條例或公司條例進行註冊，以確保學生會能夠依法運作。

聲明提到，在學生會依法成立及運作的大前提下，中大一直樂意與學生會合作；又指按照社團條例或公司條例註冊，是讓學生會得以合法而有效地持續運作之最可行方式。

聲明表示，大學對學生會最終決定主動解散，大學對此感到遺憾；同時感謝學生會代表會在過去數月期間就學生會未來路向進行的建設性對話。

聲明最後強調，學生代表制度及學生參與是大學生活不可或缺的一部分。 在此過渡期間，中大學生事務處將處理以往由學生會負責的相關服務。大學將致力在過渡期間減少對有關服務的影響，並確保學生參與是中大學生體驗的重心。

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記者：曾卓鋒、馮琪雅