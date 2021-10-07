  • 27°C
香港時間 : 20211007日 (週四) 20:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【噪音滋擾】鴨寮街手機店使用揚聲器大聲叫賣　遭環保署罰款8千元

社會 17:30 2021/10/07

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

「永揚科技有限公司」及其有關公司董事在觀塘裁判法院被裁定違反《噪音管制條例》，共被判罰款8,000元。（資料圖片）

位於深水埗鴨寮街的機頂盒及手機銷售店鋪「永揚科技有限公司」及其有關公司董事因持續使用揚聲器大聲叫賣，對附近市民造成噪音煩擾，今日（7日）在觀塘裁判法院被裁定違反《噪音管制條例》，共被判罰款8,000元。

環境保護署發言人表示，署方一直嚴厲打撃各區店鋪叫賣造成噪音煩擾的情況，除加強日常巡查及重點針對屢次違規的店鋪外，亦會聯同相關政府部門包括食物環境衞生署和警務處採取聯合執法行動。

環保署自2018年1月起在全港各區加強打撃店鋪叫賣造成噪音煩擾的違法行為，至今共有91宗被法庭裁定違反《噪音管制條例》的定罪個案，合共被判罰款達470,000元。環保署除檢控犯䅁的公司外，亦會按法例向重犯店鋪的有關公司董事提出檢控，以加重刑罰及加大阻嚇作用。

環保署又指，署方一直密切監察深水埗區內店鋪叫賣的情況，並不時採取突擊執法行動，以持續打擊違規行為。發言人提醒，零售店鋪與商販負責人，不應為招徠顧客而在公眾地方叫賣或播放宣傳錄音，以免影響附近居民。若需使用揚聲器，應減少揚聲器的數目、調低其聲浪及選用較低功率的揚聲器，並安裝或擺放在店鋪內，把發聲面調向下方，避免對店外其他人士或附近居民造成噪音煩擾，否則屬違法行為。一經定罪，最高可被處罰款1萬元，屢次違規的店鋪經營者或公司董事亦須負上個人刑責。

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津
 

相關文章

【抗藥惡菌】大埔那打素醫院2名病人帶抗藥腸道桿菌　一人已出院
18:41 2021/10/06
【抗藥惡菌】大埔那打素醫院2名病人帶抗藥腸道桿菌　一人已出院
【集體感染】銅鑼灣靈糧堂幼園爆上呼吸道感染24名學童中招　衞生防護中心正追查
19:52 2021/10/06
【集體感染】銅鑼灣靈糧堂幼園爆上呼吸道感染24名學童中招　衞生防護中心正追查
【工業意外】將軍澳2019年生物柴油廠致命意外　涉事公司罰款50萬元
17:05 2021/09/30
【工業意外】將軍澳2019年生物柴油廠致命意外　涉事公司罰款50萬元
【工業意外】新蒲崗3月發生致命工業意外　兩涉事公司分別罰款7.1萬及8.1萬元
20:11 2021/10/04
【工業意外】新蒲崗3月發生致命工業意外　兩涉事公司分別罰款7.1萬及8.1萬元
【清拆令】一名業主違清拆令遭屋宇署檢控　罰款逾7萬元
12:52 2021/10/05
【清拆令】一名業主違清拆令遭屋宇署檢控　罰款逾7萬元

你可能感興趣

【抗藥惡菌】大埔那打素醫院2名病人帶抗藥腸道桿菌　一人已出院
18:41 2021/10/06
【抗藥惡菌】大埔那打素醫院2名病人帶抗藥腸道桿菌　一人已出院
【集體感染】銅鑼灣靈糧堂幼園爆上呼吸道感染24名學童中招　衞生防護中心正追查
19:52 2021/10/06
【集體感染】銅鑼灣靈糧堂幼園爆上呼吸道感染24名學童中招　衞生防護中心正追查
【工業意外】將軍澳2019年生物柴油廠致命意外　涉事公司罰款50萬元
17:05 2021/09/30
【工業意外】將軍澳2019年生物柴油廠致命意外　涉事公司罰款50萬元
環境衞生 深水埗區 環保署 零售 深水埗

最高瀏覽

【疫下困境】機師丈夫購$1800萬村屋後被裁　打3份工難養家恐被收樓面臨崩潰
14:03 2021/10/06
【疫下困境】機師丈夫購$1800萬村屋後被裁　打3份工難養家恐被收樓面臨崩潰
【涉違合約】涉違約案高院續審　林小明指江若琳「買條裙8萬蚊著一次都買」
17:17 2021/10/06
【涉違合約】涉違約案高院續審　林小明指江若琳「買條裙8萬蚊著一次都買」
【涉違合約】庭上重提與林小明婚外情緋聞　江若琳庭上拭淚奪門離庭
今日 13:37
【涉違合約】庭上重提與林小明婚外情緋聞　江若琳庭上拭淚奪門離庭