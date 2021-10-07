【傑出學生】實習醫生創社企推長者用品　獲頒十大傑出大專學生

▲ 中大醫科應屆畢業生李菀容。（梁偉榮攝）

首屆香港十大傑出大專學生選舉結果日前出爐，十位得獎學生來自不同院校，在學業成績或社會貢獻方面有傑出表現。其中一名得獎者是中大醫科應屆畢業生李菀容，她與婆婆相處的經歷啟發她成立推出長者產品服務的社企，令長者更有尊嚴地生活。

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主辦單位香港青年大專學生協會今日（7日）舉行頒獎典禮。其中一名得獎者李菀容不但積極參與義教等，亦透過青年委員自薦計劃成為資優教育諮詢委員會委員，參與智庫研究政府政策。李菀容亦熱心參與長者服務，她的婆婆患腦退化症，數年前離世。婆婆雖不記得家人的名字，但仍能自行洗澡、上廁所，家人曾提出聘請護理人員照顧她，但婆婆認為自己可以處理，

我地想提供協助，都要睇下對方想唔想接受，婆婆想有尊嚴地生活，我就想協助佢。

受個人經歷啟發，她因此創立提供個人化又舒適的長者產品的社企，曾與夥伴設計出方便長者如廁的「便椅」。李菀容的家人都在醫院工作，她憶述03年沙士時，母親在長時間在醫院工作，令她從小就希望成為醫護，對抗未知的疫情。目前為實習醫生的李菀容說，有興趣往公共醫療政策方面發展。

▲ 浸大學生吳巧霖。（梁偉榮攝）

另一位得獎者是浸會大學應屆畢業生吳巧霖，她現時在拔萃女書院任職體育老師。吳巧霖自小熱愛游泳，更曾與今屆奧運銀牌得主何詩蓓一起練水，她認為，體育不止是訓練體能，亦有助培養正面人生價值觀：

養成咗堅毅不屈嘅精神，朝早5半到泳池練早水，上完堂又練習，返屋企就做功課，每日循環，係體育令我可以自律。

決心成為體育老師，吳巧霖說是受到中學時期的恩師影響，希望可以讓更多學生共同發展學術與體育能力。

該選舉由香港青年大專學生協會主辦、粵港澳大灣區企業家聯盟冠名贊助，旨在發掘及表揚具潛質、心繫社會及關心大灣區未來發展的大專學生，推動學生的全人發展及家國情懷。10名得獎者每人可獲獎金1萬元，及來往上海的機票。其他的得獎者來自中大、港大、教大、科大及演藝學院。

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記者：黃悅晴