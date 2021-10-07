【自作自受】男童試圖徒手開升降機門亂小便　致起火被困𨋢獲外賣員發現解救

▲ 內地一名男童在升降機內亂小便，致起火被困𨋢。

內地近日發生一宗困𨋢事故，一名男童獨自乘升降機，他在𨋢內搗蛋，試圖徒手開升降機門、亂按掣，更離譜是在𨋢內小便，引致電線短路起火，最終令自己被困。

綜合內地傳媒報道，事件於周三（6日）發生，涉事是安徽合肥一名男童，從升降機的閉路電視影片所見，該男童當時沒有成人陪伴，升降機內亦沒有其他乘客，獨自𨋢搭的他在升降機下降過程中，多次拍打按鈕掣和電梯門，甚至試圖徒手拉開升降機門，他更對著升降機按鈕下方小便。

▲ 男童獨自乘升降機，在內搗蛋。（影片截圖）

小便滲入電線致起火

男童小便之後，再次拍打升降機按鈕，又東張西望，數秒之後，尿液滲入電線而出現短路起火，數度爆出火光，男童見狀受驚，後退閃避，之後嘗試冒著火光急按電梯掣，似乎想逃出，但不成功。

最後，有一名外賣員聽到男童的呼救，報警處理，男孩終獲救，沒生命危險。

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網民斥責自作自受

有關事件在微博被廣傳，許多網民斥責男童沒家教、自作自受、害人害己，留言表示家長疏忽要承擔責任，「家長要負擔電梯維修費」、「孩子年齡小，不知道這樣做的危險性，證明孩子缺乏家教」、「我覺得沒必要救援，困四五個小時再說吧」、「帶他去玩跳樓機他就不敢了」等。

升降機乘客被困的注意事

依本港機電工程署的資料，如有乘客被困，升降機的負責人應盡快聯絡升降機承辦商故障處理中心，以便立刻派員救出被困的乘客及檢查升降機。此外，在場的人員要為乘客說明留在升降機內是安全的，緩和乘客不安的情緒，好讓乘客能靜候救援。如情況嚴重，如乘客不適、受傷或發生火警，應報警找消防處救援。

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責任編輯︰王明芳