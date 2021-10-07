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【天氣不穩】澳門發出一號風球料於晚間維持　明日風勢或進一步增強及有大驟雨

社會 19:30 2021/10/07

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澳門今晚7時發出一號風球，料明風勢進一步增強及有大驟雨。（新華社圖片）

澳門氣象局於晚上7時發出一號風球，預料一號風球將在晚間維持。氣象局預測，風力將會增強，在晚上7時熱帶低氣壓集結在澳門西南偏南約600公里，大致趨向海南島。

澳門氣象局今日（7日）下午5時表示，位於南海北部的熱帶低氣壓，較原來預測路徑更接近澳門，未來 2、3日將於澳門西南約 400公里範圍內掠過，大致趨向海南島至雷州半島一帶，受相關熱帶低氣壓及東北季風共同影響下，預料明日 (8日) 開始天氣轉為不穩定，風勢會進一步增強及有大驟雨。由於正值天文大潮，本周後期內港一帶將出現水浸。

另外，位於菲律賓以東的西太平洋上有另一低壓區正在發展，預料下周初移近呂宋海峽，澳門氣象局指將密切留意，呼籲巿民留意最新天氣資訊。

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記者：陳麗娜

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