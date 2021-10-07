【疫苗接種】澳門考慮參考內地做法　已開展12至17歲人士接種國藥疫苗研究　

▲ 澳門衞生局正開展澳門12至17歲人士接種國藥疫苗研究。（資料圖片）

澳門新冠疫情持續，根據TDM澳廣視新聞表示，澳門衞生局正開展澳門12至17歲人士接種國藥疫苗研究。



報導指，澳門衞生局現已開展12至17歲人群接種國藥疫苗的研究。山頂醫院醫務主任戴華浩表示，內地現已廣泛開展12至17歲人士接種國藥及科興滅活疫苗，而當中已有一定人群已安全並有效地接種滅活疫苗，澳門目前正分析有關數據，考慮參考內地做法。

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截至今日（7日），澳門至今累計75宗新冠病毒肺炎確診病例，包括60宗境外輸入病例及15宗與輸入相關病例；至今累計死亡個案0宗，共有64人康復出院。

澳門現時可以選擇接種兩款疫苗，包括滅活疫苗（國藥）及mRNA疫苗（BioNTech），其中國藥疫苗的適用年齡暫定為18歲或以上；而BioNTech的接種年齡為12歲或以上，將根據數據調整。根據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心網頁顯示，現時已有逾38萬人已接種至少一劑新冠疫苗。

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責任編輯：郭詩詩