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【疫苗接種】澳門考慮參考內地做法　已開展12至17歲人士接種國藥疫苗研究　

社會 17:39 2021/10/07

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澳門衞生局正開展澳門12至17歲人士接種國藥疫苗研究。（資料圖片）

澳門新冠疫情持續，根據TDM澳廣視新聞表示，澳門衞生局正開展澳門12至17歲人士接種國藥疫苗研究。

報導指，澳門衞生局現已開展12至17歲人群接種國藥疫苗的研究。山頂醫院醫務主任戴華浩表示，內地現已廣泛開展12至17歲人士接種國藥及科興滅活疫苗，而當中已有一定人群已安全並有效地接種滅活疫苗，澳門目前正分析有關數據，考慮參考內地做法。

澳門瘋傳「弱鹼性體質可抗疫」假錄音　何栢良澄清：內容並不準確勿轉發。詳情即看：【下一頁】

截至今日（7日），澳門至今累計75宗新冠病毒肺炎確診病例，包括60宗境外輸入病例及15宗與輸入相關病例；至今累計死亡個案0宗，共有64人康復出院。

澳門現時可以選擇接種兩款疫苗，包括滅活疫苗（國藥）及mRNA疫苗（BioNTech），其中國藥疫苗的適用年齡暫定為18歲或以上；而BioNTech的接種年齡為12歲或以上，將根據數據調整。根據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心網頁顯示，現時已有逾38萬人已接種至少一劑新冠疫苗。

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩 

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