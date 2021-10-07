【夫妻關係】彭順長居內地拍戲靠視像聯繫　李心潔認夫妻沒情趣：享受細水長流

▲ 李心潔罕談與導演彭順的夫妻關係，坦言兩人已是老夫老妻沒甚麼情趣。

45歲馬來西亞藝人李心潔近日為宣傳新戲《鱷魚》，罕有接受傳媒訪問談及夫妻情。與導演彭順結婚11年的她，育有一對5歲孖仔彭濟雲和彭子然，彭順因疫情需長居內地拍戲，李心潔則留在大馬湊小孩，夫妻僅靠視像聯繫。李心潔承認兩人沒有甚麼情趣，但享受細水長流的感情。

李心潔於2010年與導演彭順結婚後，誕下一對孖仔，並成為彭順女兒欣欣的繼母，欣欣現年約21歲。由於馬來西亞疫情反覆，李心潔幾乎都留在家中照顧3子女，至最近疫情放緩，李心潔才帶3子女出門小旅行。不過，丈夫彭順就很久沒有出現在家庭照中。

▲ 李心潔視繼女如己出，悉心照顧3子女。（微博圖片）

李心潔近日透露彭順長期留在內地拍戲，兩夫妻分隔兩地，主要靠視像維繫感情，她會向彭順報告家中近況讓他放心。她又認為兩人已是老夫老妻，沒甚麼特別情趣，比較享受細水長流的感情︰「我們現在都過得很簡單，偶爾交換近況就很快樂。」

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愛餐桌前為孩子高歌

談到對孩子的教育方式，她自言較屬於放養的類型，不會嚴格規定甚麼時間一定要做甚麼事情，只要孩子好好吃飯及睡覺就好，還笑稱自己經常歌劇女演員上身給孩子表演，會突然在餐桌前唱歌，然後在家中繞一圈，發揮表演慾。孖仔在耳濡目染下，都非常喜歡唱歌。

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在疫情期間，李心潔經常陪孩子畫畫及下廚，最自豪做日本料理。她又形容自己不是一個愛板著臉的媽媽，喜歡讓生活方式變得有趣，她希望可以多陪孩子一起玩，有充足的玩樂時間，讓他們的童年感到自由。

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李心潔當年以彭順執導的《見鬼》拿下金馬影后，其後與老公再合作《鬼域》，令李心潔有「鬼后」之稱。她表示想再度與丈夫合作，但不想再拍鬼片，希望丈夫的電影有適合她的角色。

李心潔的新戲《鱷魚》飾演農婦，與柯震東譜出姊弟戀，片中有不少喜劇橋段。她稱讚柯震東很年輕已演過多部喜劇，故今次演得很自然。

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責任編輯︰王明芳