平安壹賬通銀行開業一周年　專心一志實現普惠金融助中小企紓困

虛擬銀行顛覆了傳統銀行的固有模式，為普羅大眾帶來快捷方便且安全可靠的銀行服務。今年開業一周年的平安壹賬通銀行（PAOB），自創立起便專心一志服務中小企，讓他們能盡享優惠與便利。

作為全港第一間中小企專屬的虛擬銀行，PAOB率先推出替代信貸審批模式，運用獨創的風險評估平台和合作夥伴「貿易通」的商業數據，以進出口報關量等替代數據對企業客戶進行信貸分析，突破傳統銀行以財務報表作分析的框架，讓銀行可實時了解中小企的業務情況，準確分析其業務發展潛力，提高企業獲審批的成功機會；同時省卻審核大量文件的繁複工序，大大提升審批效率，助申請貸款的企業可在最短時間內，獲得高效、低息又具彈性的貸款服務，從而有充裕資金捕捉疫後經濟復甦的新機遇。

▲ 踏入開業一周年，PAOB將繼續運用金融科技，不斷優化開戶及信貸等銀行服務，讓中小企客戶能盡應所需。

助中小企融資 實踐「普惠金融」



在疫情期間，PAOB陪伴無數中小企解決現金周轉與貿易融資的煩惱。香港按證保險有限公司推出「中小企融資擔保計劃」中，PAOB成為首間參與的虛擬銀行，並提供「八成信貸擔保產品」及「九成信貸擔保產品」，其中「九成信貸擔保產品」的市場佔有率更達41% （由2021年8月2日至27日期間按已獲批的擔保宗數計算），陪伴企業跨越疫情的重重考驗；於今年進出口貿易額漸見增長之際，將「九成信貸擔保產品」的貸款審批額度上限由200萬港元調高至500萬港元，讓貿易中小企可為迎接國際貿易復甦作好準備。



深明推展「普惠金融」是虛擬銀行的重要使命，PAOB以滿足客戶的各種需要為目標。踏入開業一周年，該行將繼續運用金融科技，不斷優化開戶及信貸等銀行服務，讓中小企客戶能盡應所需。



25分鐘開戶 靈活貸款安排



此外，PAOB特別為中小企客戶設立專屬手機應用程式—「PAOB SME」，也是首間虛擬銀行透過手機應用程式為企業客戶提供端對端的開戶服務，藉此平台，單一股東最快只需25分鐘，便可完成開戶申請。



在借貸方面，企業客戶由申請借貸至收到放款，最快只需2.5個工作天。與此同時，客戶可因應公司財務狀況，隨借隨還，更可選擇提早還款，除利息開支外，毋須交付其他任何費用，也不用擔心會被罰息，以便更靈活地調動資金。



想了解更多PAOB的服務，可瀏覽以下網頁：

https://www.paob.com.hk/

借定唔借 ？還得到先好借！

（資料由客戶提供）