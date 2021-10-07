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【精神健康】調查發現港人對患精神健康問題人士標籤程度高　機構舉辦展覽盼改善刻板印象

社會 17:58 2021/10/07

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機構Mind HK調查發現約82%受訪者表示從未接觸過任何與精神健康有關的資訊。

香港人精神壓力大，惟不少人對精神健康問題有誤解。一項調查發現，逾8成受訪者從未接觸過任何與精神健康有關的資訊，近半數人不願意與患精神健康問題人士住在附近，機構認為反映香港市民對精神健康的標籤程度相當高，亦顯示他們對精神健康困擾的不了解，將舉辦展覽提高大眾精神健康的認知。

Hilary曾確診驚恐症及混合焦慮抑鬱症，她分享，9年前自己大學畢業後與朋友去旅行期間突然「覺得透唔到氣，好辛苦」，回到香港後有見情況持續遂求醫，「發現身體好健康無問題」，惟其患有驚恐症的父親著她求助精神科醫生，其後接受了半年藥物及認知行為治療後康復。

她指，剛發現自己有精神問題時，曾足不出戶，停止社交，幸家人與朋友一直陪伴自己渡過難關，讓她在黑暗到看見光明，故自己康復後亦十分願意將自身經歷向他人分享，冀慰藉及支援同樣患病的人。

Ｈilary。（林宇翔攝）

機構Mind HK早前以隨機抽樣的形式訪問了1,010名成年人，了解公眾對精神健康的態度以及有關議題的污名。結果顯示，約82%受訪者表示從未接觸過任何與精神健康有關的資訊，46% 的受訪者認為導致精神疾病的主要原因是缺乏自律和意志力；分別有23% 和 47% 的受訪者表示不願意與經歷精神健康困擾的人一起工作或是住在他們的附近，及有18%受訪者表示不願意與他們做朋友。

精神科專科醫生黃瑋妍表示，這些數字表明，香港市民對精神健康的標籤程度相當高，亦顯示他們對精神健康困擾的不了解。她指，標籤一般源於缺乏了解或恐懼，一些患精神健康問題人士因擔心被歧視，「會收埋自己」，不敢求助，亦會令身邊人無法理解，造成惡性循環，籲病者向可信任人士求助，對改善自身情況有莫大幫助。

Mind HK舉辦《我就是我：平凡人的不平凡心路歷程》展覽，將於10月15日至19日期間在上環The Wild Lot舉行，為期5日，當中展示30個精神健康復元故事，參觀者可透過相片和文字了解曾經經歷精神健康困擾人士的內心世界。另外，Mind HK出版敘述41個精神健康故事的《我就是我：平凡人的不平凡心路歷程》新書亦將在展覽中推出。期望從不同角度提高大眾精神健康的認知，對精神健康問題建立更寬容及開放的態度，從而降低社會對精神健康的污名問題。

黃瑋妍。（林宇翔攝）

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記者：洪芷晴

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