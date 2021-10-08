【做家務學理財】母親向7歲兒收租收雜費 靠做家務賺錢學理財引網絡論戰

理財是人生中一大課題，美國佛羅里達州一位母親要7歲的兒子學懂理財，於是向兒子收房租、電費和上網費，想兒子建立良好的理財觀，不過她的教學方法引起不少網民爭議。

據《LADbible》報導，該名媽媽以@craftedandcozy為網名，在社交平台發佈片段指兒子每天若完成整理床鋪、刷牙、打掃浴室以及執拾髒衣服等工作，每次可獲得1美元（約8港元）報酬。她之所以這樣做是為了教育兒子的金錢觀，可以讓孩子理解到1美元的價值，並提升責任感。

這名媽媽會為兒子準備兩個桶子，分為娛樂費用與帳單。到了月底，兒子就需要向她繳付賬單，包括5美元（約40港元）租金，上網費、電費各2美元（約16港元），餘下就是兒子的「娛樂費」，會教導兒子如何分配這兩筆費用。

我不會拿他的錢來花，錢仍然存進他的帳戶，只是為了教育他1塊錢的價值和責任。

▲ 這位母親分享她教導兒子理財的方法。（圖片來源：影片截圖）

成果令她十分滿意，她指，如果孩子在某個月交不到房租，就必須在下個月底前還清債務，否則會「和他聊天」。她認為這樣可以令兒子更學懂用錢的原則，

總有一天兒子可以得到一筆可觀的積蓄，因為桶子裡所賺到的現金都會歸他所有。

同時間她也強調這個方法不一定適用於其他兒童。

影片有多達二百萬人次點閱，不少網民批評該名母親的做法：「7歲就這樣做太過早了，孩子過快長大，我會等孩子大一點才這樣做」、「為什麼不讓他成為一個孩子呢？可以在他十多歲時才這樣做。」、「小孩應該要開開心心，讓他們長大再擔心帳單吧。」，不過也有許多網友支持應該要從小教育孩子的金錢觀。

亦有網民贊同她的做法，應該要從小教育孩子的金錢觀：「學校沒有教孩子的理財觀，家裏是最好的實踐場所」、「真希望我小孩小一點時就知道這個方法」。

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責任編輯：王明芳