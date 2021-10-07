【封區檢測】機場貨站服務員初步確診本地個案　金獅花園金輝閣須封區檢測

▲ 機場貨站服務員初步確診本地個案，金獅花園金輝閣須封區檢測。

香港空運貨站有限公司證實一名員工初步確診 已徹底清潔及消毒患者工作地方（詳情即看：【下一頁】） 衞生署衞生防護中心（中心）今日（十月七日）表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的源頭不明的初步確診本地個案。

個案涉及一名48歲男病人，居於沙田金獅花園第一期金輝閣，病人沒有病徵，於香港國際機場擔任貨站服務員，須每星期進行檢測，於9月29日的檢測結果呈陰性。他於10月6日提交的樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

初步資料顯示，病人近期沒有外遊，其工作地點主要於機場超級一號貨站，最後上班日期為10月7日。中心的調查顯示，病人曾於6月25日及7月28日在港接種兩劑科興疫苗（克爾來福）。



政府今晚會在沙田金獅花園第一期金輝閣作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。病人的工作處所（香港國際機場）及他在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

政府今日（7日）在沙田金獅花園第一期金輝閣作出限制與檢測宣告，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（8日）上午約六時完成此行動。

▼ 點擊圖片放大 +2

衞生署衞生防護中心公布，正調查8宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12,252宗（包括12,251宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案均為輸入個案，包括一名外傭，初步確診少於10宗。詳情即看【下一頁】

《健康台》最新影片推介：



一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐