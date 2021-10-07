【假面之夜】木村拓哉騷舞技跳探戈　力求完美鞠躬要求：請再拍多一Take

▲ 《假面之夜》

木村拓哉與長澤正美再度合作的電影、改編自推理大師東野圭吾人氣之作《假面之夜》，首周票房超越上集《假面酒店》，在日本連續兩周奪票房冠軍，影片將於10月21日在香港上映，10月14日起優先場。

在最新發佈的正式預告可見，警視廳收到匿名來信，預告殺人犯將於「假面之夜」化裝派對中現身，於是警視廳再次召來由木村拓哉所飾演的刑警新田浩介潛入酒店找出兇手。

預告中見到木村大騷舞技，跳熱情的阿根廷探戈為電影掀起序幕。

比起其他演員，非常忙碌的木村較遲才開始接受跳舞訓練，變相要在短時間內進行艱苦的特訓。

不過，木村果然不是浪得虛名，他一邊說著：「這和我至今所跳過的舞蹈完全不同」，一邊以驚人的舞感進步神速。即使有些場景對於初學者來說門檻可謂非常高，但他也跳出了連專業舞蹈教練都忍不住要鼓掌的水準。

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木村向鞠躬要求：再拍多Take

為演出好一場表演阿根廷探戈的戲份，木村從早上開始便一絲不苟地做伸展動作，並與飾演舞伴的演員輕輕排舞，精神十足。

當舞蹈場景正要開始，木村讓一眾見識到他靈敏的舞步，連臨時演員也一一被震懾，接二連三忘記了自己在演戲當中，凝望舞池上大放異彩的木村。

導演在第2 Take後便說出一聲舒暢的「OK！」。不過，認真地望著攝影機鏡頭的木村向導演直接要求說：「可以再拍多Take嗎？」他不僅向導演，還有向工作人員鞠躬，說：「希望給我再來一次！」結果，一共跳了三Take才結束。

導演大讚木村的專業精神：「每當木村NG，他都誠心道歉。我在他25歳的時開始就與他共事，他無論如何都沒改變，演藝態度始終如一，從來不會看輕這份工作。」