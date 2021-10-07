【食用安全】便利店食物含添加劑　3類高危食物加速衰老令人昏昏欲睡　

▲ 便利店食物含有的添加劑，可加速衰老，並令人昏昏欲睡。

便利店熟食、便當選擇多，既方便又便宜，是「醫肚」之選。不過有日本專家指出，便利店不少食物含有的添加劑危害健康，可加速衰老、令人昏昏欲睡，其中有3類食物被列為高風險之選。

令人昏昏欲睡的飯團

據日本媒體《週刊女性PRIME》報道，研究食品添加劑40年的日本專家小藪浩二郎指出，便利店和超級市場的食品猶如「添加劑的博覽會」，其中最高危的是飯團及三文治等有配菜的麵包，原因是加了一種叫做「甘氨酸」（glycine）的添加劑。

小藪指出，甘氨酸可抑制細菌滋生，而且成本很低，故常被用來防止食物在短期內變質。不過，甘氨酸對人體有催眠作用，一個飯團所含的甘氨酸約有3克，幾乎相當於1包在市面售賣的安眠藥劑量。駕駛前進食含甘氨酸的飯團或三文治，或會令人昏昏欲睡，危害交通安全。

甘氨酸屬於一種合成氨基酸，外國曾有人攝取另一種合成氨基酸「色氨酸」的食物後，引發不明的肌痛綜合症而死亡。目前，尚未能斷言長期攝入甘氨酸對身體沒任何不良影響。

最新影片推介：亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦 3大秘訣做出惹味家常菜

加速衰老的炸物

另外，有便利商店為了讓炸物顏色比較好看，添加了合成著色劑。當炸物在長時間陳列、氧化後，可加速衰老，導致脫髮和損害肝臟。至於便利店的關東煮，其湯汁則含有蛋白加水分解物及氨基酸等添加劑。

報道指，有醬料店老闆透露，曾有大型便利店要求，要令產品在關東煮的湯汁浮起8小時。若要做到此效果，就要在魚肉原料中加入添加劑磷酸鹽和山梨糖醇。

小藪指出，構成人體的蛋白質是由氨基酸組成，但從豆腐和魚類攝取的蛋白質，與從蛋白質水解物和氨基酸中攝取的蛋白質並不一樣。肉類和魚類的蛋白質在胃和腸中被消化後，會變成氨基酸被吸收；將鹽酸添加到蛋白質中並進行水解時，就會產生氨基酸以外的各種物質，例如會產生懷疑致癌的基因毒性物質「DMCP」和「DCP」。

便利店3類高危食物

小藪先生列出便利店3類高危食物：

1.飯團、三文治/含有配菜的麵包：飯團、便當添加了甘氨酸，以防變壞。1個飯團或1個咖哩麵包（約100克），含有足以令人昏昏欲睡的甘氨酸。

2.炸物：炸物多數用棕櫚油等低價油炸過，經長時間陳列、與光線和空氣接觸後，油已經完全氧化。

3.關東煮：為了加強口感和美化外觀，加入化學調味料煮製；用塑膠容器盛載，更易釋出影響內分泌的環境荷爾蒙。

最新影片推介：辦公室OL手袋易超重孭到高低膊 骨醫教你謹慎挑選袋款擺脫背痛

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣