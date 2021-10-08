【學界劍神】喇沙書院舊生組最強教練團　培育師弟做劍擊精英闖學界賽

香港運動員在今年東京奧運大豐收，其中張家朗為港贏得史上首面劍擊金牌，掀起本地劍擊熱潮。今集《湊得輕鬆啲》特備節目「培育體壇Band 1子女」，邀請到學界男子劍擊強隊喇沙書院的劍擊總教練胡秉憲，以及3名喇沙學生，分享劍擊訓練經驗及學劍經歷。

喇沙書院有大師兄、前財政司司長曾俊華擔當最強劍擊教練，加上由舊生組成的教練團，培育師弟做學界劍擊精英。胡秉憲（胡Sir）1989年畢業於喇沙書院，自2000年起回母校教授劍擊，擅長重劍和花劍。他憶述中一入讀喇沙時，師兄曾俊華已擔任母校的劍擊教練，加上當時他的哥哥也在喇沙就讀，打劍成績不俗，因此他亦嘗試學劍擊，打過分齡賽獲獎。

▲ 喇沙書院劍擊總教練胡秉憲及三名喇沙學生，分享喇沙劍擊訓練經驗及學劍經歷。（陳永康攝）

最強劍擊教練曾俊華

師弟們稱呼曾俊華為曾Sir或阿Sir，胡Sir認為他教劍嚴謹認真，當年他主動跟校長說想回來幫手教劍撃，自此便有舊生教練的情況出現。胡Sir畢業後能穩定回校教劍擊，久而久之成了總教練，但其實還有很多舊生擔任助教。胡Sir表示︰

我們中學時代也是師兄回來教我們，這是我們的傳統。別說去教學生，我覺得給予意見陪我們打，令到技術可以傳承下去。

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曾俊華精通花劍、重劍和佩劍，不時回母校教劍擊，也令一班不同劍種的師兄弟聚集起來。在中五的陳沛溢（Karsten）眼中，「大師兄第一印象是很惡，不過慢慢熟絡後，其實他為人很和善。」中五的梁子熙（Adrian）指曾Sir的劍擊課很緊湊，直言有時會很累。至於中六的李灝飛（Brian）欣賞大師兄的體能，「我好相信我們很多人的體力都沒曾Sir好」。

▲ 喇沙人稱曾俊華為曾Sir或阿Sir，他既是大師兄也是教練。（受訪者提供相片）

港隊劍擊代表蔡俊彥也有回母校教劍擊，胡Sir說蔡俊彥自己練完劍後，平日晚上回來幫手教師弟。對於喇沙不假外求，有自家舊生教練團隊，胡Sir認為「我覺得比其他學校是有優勢。」他強調喇沙劍擊隊注重體能和紀律，他現在教師弟的一套方法都是師承曾俊華。

▲ 喇沙有自家舊生教練團隊，不假外求。（受訪者提供相片）

兩中五生打劍逾10年

中五的陳沛溢（Karsten）擅長花劍，現時是U17男子花劍第6名，已加入U17青年軍在體院接受培訓。Karsten由5歲開始學劍，至今已11年，曾獲港九區中學校際劍擊比賽男子花劍C組個人第三名、男子花劍團體賽冠軍等。他參與過其他運動，不過最終選定了劍擊，強調「劍擊是我第一選擇」。比賽總有輸贏，Karsten過去因輸掉比賽，覺得自己技不如人，一度想過放棄劍擊，只是有感︰

始終由細學到大，太容易放棄很不值。我希望為學校爭光，可以代表香港出外比賽。

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同樣在5歲開始打劍的中五生梁子熙（Adrian）最初打花劍，現在專注打佩劍。他猶記得K3暑假時閒著沒事做，父母就建議他參加一些活動，因而接觸了劍擊。升中後時間不多，他只揀了劍撃，「我始終還喜歡這項運動，所以會堅持下去。」



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中一始學劍擊不怕遲

學劍擊有心不怕遲，李灝飛（Brian）中一入讀喇沙才開始劍擊生涯，現時中六的他擅長重劍。Brian提及最初練步法時落後於人，曾為此感到尷尬，但他一直堅持打下去，憑著努力後來追上，現在程度「可說跟小學開始打的同學同等」。他較專注學業，未有參加公開賽，閒時回校練習，對他來說劍擊是一個興趣。Brian說︰

我覺得自己讀書和打劍平衡得幾好，學校在考試前停止練習，考試後再恢復，這對我們平衡也有很大幫助。

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Adrian自言不算花太多時間在劍擊上，自覺能在學業和劍擊之間取得平衡。Karsten亦有同感︰

如果偏向打劍影響讀書，讀不成書好像之後沒甚前途，但如果只讀書好像失去興趣及動力，缺少了一點東西。

▲ 喇沙劍撃三子希望將來繼承傳統，能教師弟劍擊。（陳永康攝）

喇沙有能力再奪獎牌

胡Sir坦言喇沙的目標是學界比賽，學生在外打出好表現，有個人成績是錦上添花，但對他們而言確實較著重學業。喇沙近10年來在學界劍擊團體成績排名五甲內，其中7年分別排名第一至三。不少學校都有外聘教練，面對學界愈來愈多劍擊強隊及新星，胡Sir對喇沙劍擊隊依然保持信心︰

不是好像以前努力就可以拿獎牌，我們拿獎牌的機會比以前難。你說有沒有能力？還有能力。

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記者：駱秀玲