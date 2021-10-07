【兒童鼻敏感】鼻敏感可增患鼻竇炎中耳炎風險　醫生教殺滅家居塵蟎減少致敏源

▲ 兒科醫生拆解兒童鼻敏感。

本港很多兒童長年受鼻敏感困擾，根據以往統計，每四至五個兒童當中就有一個患有鼻敏感。由於基因與生活環境類近，患者的兄弟姊妹或父母之中，不少也同樣患有鼻敏感，家長對流鼻水、鼻塞、打噴嚏或鼻痕等病徵或許已經習以為常，或對預防發作或治療方面存有一些誤解，致使不少家長忽視幾乎每天都困擾着子女的鼻敏感問題。筆者既是兒科醫生，自幼也是鼻敏感患者，嘗試從不同角度歸納出以下有關鼻敏感的常見謬誤，以幫助各位正視此疾病。

謬誤一：鼻敏感只是鼻子出現些少徵狀而已，沒有後遺症的

不要小覷鼻敏感，它所引起的病徵很多時會很困擾，尤其是小朋友，會影響他們的睡眠質素。睡得差，加上持續的鼻部不適，他們也較難專注，以致學業和運動表現受到影響。近年不少研究均顯示鼻敏感可能與專注力不足／過度活躍症（ADHD）相關，但確實的關係如何尚待更多的研究。

此外，鼻敏感控制不好也會影響嗅覺，及增加患上鼻竇炎和中耳炎的機會。不少患者更同時患上睡眠呼吸障礙，甚至阻塞性睡眠窒息症，原因在於鼻腔內的鼻甲因鼻敏感而變得肥大，影響呼吸之餘，因鼻塞而長期用口呼吸亦可能導致扁桃腺發炎和腫大，面部或變得狹長和下顎後縮，加上睡眠時肌肉放鬆，氣道顯得更為狹窄。所以當發現兒童有鼻敏感，絕不能坐視不理。

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謬誤二：勤洗床鋪被單便能有效殺滅塵蟎

眾所周知，塵蟎是最常見的鼻敏感致敏源，牠們喜歡聚居於容易積塵的地方，包括床褥、被鋪、枕頭、地氈和窗簾等。筆者相信很多家長都會勤洗床鋪被單，但若只用冷水清洗，不少塵蟎都不怕水淹而能活過來，洗走的只是牠們的水溶性糞便。值得一提是塵蟎糞便確是致敏元兇，所以寢具經冷水清洗後，鼻敏感症狀或會有短暫改善，但塵蟎不久又會繼續排便和繁殖。

要有效殺滅塵蟎，清洗寢具時應用高於攝氏55度的熱水，或使用乾衣機烘乾。若嫌清洗太過頻密，可選用防塵蟎寢具，防蟎原理可分為物理性和化學性，前者透過材質上的微細孔洞以阻隔塵蟎及其糞便，後者則透過化學藥劑阻止塵蟎滋生。防塵蟎寢具可數星期至數個月洗滌一次，詳情可參考產品說明。

此外，家中應盡量避免擺放地氈，亦可選用具有高效率空氣微粒子過濾網（HEPA）的吸塵機，以防止塵蟎經吸塵機出風口噴回空氣中，這些措施皆有助減少家居的塵蟎數量。

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標題經TOPick編輯修改，原題為「兒童鼻敏感謬誤逐一拆解」