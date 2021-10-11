【感知體驗】孩子膽小不敢玩鞦韆　職業治療師︰或出現前庭平衡覺反應過敏

▲ 孩子不敢玩鞦韆或是因為出現前庭平衡覺反應過敏。

相信家長有時間都喜歡帶子女四出遊玩和「放電」。從職業治療角度來看，孩子能透過不同的遊樂場設施獲得豐富的感知刺激和體驗。多數孩子在公園或遊樂場都玩得不亦樂乎，有些孩子卻很害怕，例如玩鞦韆，連坐上去也不敢，任憑家長如何鼓勵，小孩也不肯嘗試。難道孩子真的「膽小」嗎？

拆解孩子「膽小」的原因

孩子是透過不同的感覺訊息去認識自身的狀況和所身處的環境。首先，神經系統會從不同的接收器不斷接收外界的感覺刺激、然後分析和整理不同的感覺訊息，並因應自身不同的需要作出適當的反應，這個過程稱為「感覺訊息處理」。

「盪鞦韆」是一個充滿前庭平衡覺刺激的活動，前庭平衡覺接收器位於人體內耳，包括橢圓囊、球囊和三條半規管，負責偵測頭部在空間的位置、移動的方向和速度的變化，引發身體調整肌肉張力，以及頸部、軀幹及四肢的姿勢來保持平衡。如果孩子有「感覺訊息處理困難」的情況，特別是對前庭平衡覺反應過敏，盪鞦韆所給予的感覺刺激會超出他們所能負荷的程度，令他們不敢嘗試，甚至逃離現場，才給人膽小的錯覺。除了個人因素，外在環境及不同的鞦韆活動也是影響孩子表現的重要元素。

給「膽小」孩子的感覺策略

有「感覺訊息處理困難」的孩子除了未能對各種感覺刺激作出適當的反應外，他們的學習、自理、遊戲、社交能力及自信心亦會受影響，家長可以按孩子的個別需要，給予適當的支援。

首先，家長須了解孩子的「底線」，從他們可接受的感覺刺激程度開始，循序漸進地讓他們去嘗試。例如：先讓孩子在鞦韆旁邊觀察，繼而讓孩子推動坐在鞦韆上的家長，或與家長一起坐在鞦韆上，最後家長才邀請孩子自行盪鞦韆。

家長可以與三歲或以下的幼兒在家裡玩親子前庭平衡覺遊戲作熱身：小孩坐在大毛巾上，兩個成人一左一右，以雙手執毛巾各一端，然後提起至稍為離地即可，並輕力地左右搖大毛巾，模擬盪鞦韆的感覺。一般來說，前庭平衡覺過敏的小孩，警覺性及防禦性通常都比較高，常處於不安的狀態，影響情緒及專注，家長可進行一些能平靜神經系統的本體覺活動如深層按摩，有助孩子穩定情緒。

若果情況沒有改善，家長可以尋求職業治療師的意見，深入地處理孩子的感覺訊息處理困難，家長的理解和鼓勵能幫助他們勇敢地踏出第一步。盼望孩子都可以不再「膽小」，愉快地享受遊樂場上不同的感知體驗。

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撰文：協康會職業治療師孫諾恆