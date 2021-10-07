【中大學生會】學生形容學生會受壓解散　末屆中大學生會成員慨歎再無學生代表發聲

▲ 中大學生會室門外今日（7日）張貼解散聲明，吸引多名學生駐足觀看。（馮琪雅攝）

有50年歷史的香港中文大學學生會今日（7日）宣布解散，多名中大學生認為，學生會是受壓而解散，對此表示感觸，有最後一屆中大學生會幹事會內閣「朔夜」成員慨歎日後無人能夠代表中大學生發聲，亦會導致福利事務難以運作，有現屆書院學生會屬會成員亦擔心日後註冊、借場等手續直接經校方處理，會變得困難耗時。

中大學生會今日透過社交平台發表解散聲明，位於中大校園本部的學生會室外同日亦張貼聲明全文，記者下午到場見大門已鎖上，門外擺放學生會年曆及文具用品等供人免費取用，不少學生特意前來觀看聲明、拍照留念。

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中大事後發聲明回應指，學生會按照社團條例或公司條例註冊為合法運作的最可行方式，對學生會主動解散感遺憾，詳情即看：【下一頁】

四年級生楊同學說，相信學生會是受到壓力，才無法舉行全民投票註冊為獨立社團，對於學生會最終解散感可惜，相信中大日後難以再出現此類民選組織。

二年級生陳同學則表示，早前中大學生會宣傳9月藝墟時，已稱為「最後一日」，可理解為由學生會舉辦的最後一個藝墟，豈料短期內即宣布解散，他指，學生團體註冊及借用課室場地等手續，本身可以經學生會簡單處理，惟學生會解散後「唔知點算」。本身有「上莊」的二年級生羅同學直言，擔心處理行政程序會變得頗為困難，「學校批嘢好慢，以後咩都要經學校，好麻煩」。

早前遭校方要求註冊為獨立社團、3月履新首日即總辭的中大學生會幹事會內閣「朔夜」，在學生會宣布解散後成為該會最後一屆當選內閣。成員之一、前外務副會長羅子維亦對學生會解散感可惜，指學生會有50年傳統，「作為香港社運嘅先鋒，代表香港社運又少咗兩分希望。」他認為，不論學生是否關心政治，亦會受到很大影響，除福利事務將變得難以處理，亦缺乏學生組織制衡校方權力，「學生自治將成為笑話，無人制衡到校方權力，無人再代表到香港中文大學的學生發聲。」

羅子維說，請辭後他也無份參與今次的解散決定，但他認為「好明顯係校方壓力直接導致（解散）」，提到早前多名前內閣成員獲委任學生會臨時行政委員會，亦相繼請辭，「呢班同學抱住理想上莊，唔會無啦啦就辭職，而其中幾大壓力就不足為外人道。」

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記者：馮琪雅