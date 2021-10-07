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【娛圈喜訊】38歲梁靖琪宣布懷孕　Toby再當媽媽：上天的禮物

娛樂 19:25 2021/10/07

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梁靖琪再做媽媽。

梁靖琪（Toby）在2019年6月與較她年輕8歲的圈外男友施雋賢（Jonathan）結婚，在同年12月誔下囝囝施睿文（Roman）。

於今日（10月7日），Toby宣布再為人母，於個人IG上載一張騷驗孕棒的照片，並形容心情開心到跳起，更感恩指這是上天的禮物。

至於她的丈夫Jonathan，亦在個人社交平台上載將做哥哥的施睿文手持聲波圖的相片，宣布太太懷孕的喜訊。

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現年38歲的Toby在2004年入娛樂圈，她出身演藝世家，其父為著名電視製作人梁家樹，其母曾為TVB電視藝員部經理蕭笑鳴。此外，Toby與佘詩曼、湯盈盈、文頌嫻、姚樂怡、周家蔚及鍾麗淇友好，組成圈中「七魔女」。

Toby於2011年與拍拖不足1年的圈外男友黃敏豪（Aaron）結婚，可惜在2014年離婚。

在2019年6月，Toby與拍拖近兩年的圈外男友施雋賢（Jonathan）結婚，同年12月於養和醫院誕下重8.6磅的兒子施睿文。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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