【行山安全】行山意外增今年首8月接獲660宗事故　消防籲勿為「打卡」捨易取難

▲ (梁偉榮攝)

郊遊遠足在疫情下成為港人主要消遣活動之一，消防處今年首8月接獲660宗攀山拯救事故，已比去年全年多出近10%，涉及受傷人數亦上升近25%。消防處指，近來發現近來多宗意外事故的地點，並非一般行山徑路段，呼籲市民勿因一時的網上推介，只顧「打卡」而忽視自身安全。

高級消防隊長(攀山拯救專隊支援隊)吳天瑜表示，消防處今年首8月接獲660宗攀山事故，受傷人數401人，死亡人數亦達7人。行山意外上升，連帶政府飛行服務隊的拯救召喚亦急增，一級機師余海斌稱，2016至19年每年平均約400多宗召喚，但至去年急增2倍達885宗，今年首8月已有631宗，相較去年同期多7%，形容情況值得關注。

吳天瑜續指，近年多了市民挑戰難行路段，且需要一定攀爬技巧，救援人員入內拯救亦非易事，「市民入去都花時間，我哋要背上沉重器材，都有一定難度」。她舉例，今年7月31日有4名互不相識的市民，經網上相約到西貢破邊洲懸崖進行「綑邊」活動，即沿着崖邊徒手步行，但在過程中「唔上唔落」。

救援人員到達現場發現其中2人，並要求飛行服務隊協助確定餘下2人位置，但由於崖邊石頭、泥土鬆散，直升機不能直接吊走市民，最終救援人員需以人力遊繩救出3人，最後一人因等不及救援，徑自跳落海面，最後由路過舢舨救走。吳天瑜形容搜救有難度，因人員不能在崖頂直接施救，「怕踩鬆石頭跌落事主造成傷，花時到另一崖邊拯救，又驚事主體力不支墜崖」。

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消防隊目(攀山拯救專隊支援隊)胡誌恒亦分享一宗5月發生的事故，有1男3女到大嶼山鳳凰山南天門石澗行山，一行4人在上午出發，至黃昏時分疑因迷路，男士到一處密林爬上5米高的直壁欲找路，卻不慎失足跌落，膝頭受傷不能步行，於是報警求助。由於當日天氣大霧潮濕，人員費時才去到入口，再鋪設5至6組、50米長的扶手繩始去到傷者附近，由於能見度低，人員翌日早上8時始接觸事主，再因情況要求支援，最後處方再派多2隊人員支援，由伯公坳出發，用上近4小時接觸傷者，再花時間「爆林」，清空現場環境，再待下午天氣好轉才能安排吊運。

新界北總區快速應變部隊署理總督察吳慶昌指，愈來愈市民喜愛獨自行山，裝備亦不足，呼籲行山客出發前要做足準備，例如規劃行程，量力而為，切勿獨自行山。因應行山意外增多，多個政府部門亦加強防範。港島總區衝鋒隊高級督察高國權表示，警方港島總區設有郊野公園標誌索引系統，記錄港島郊野公園4,000多個政府部門設立的標誌，例如水渠、燈柱號碼等，並記錄相關座標，他提醒市民如遇上意外時，可多留意附近的標誌，方便在報案時提供更多識別位置資料。

民安隊行動及訓練主任(特遣部隊)劉卓然稱，近年出現不少自組行山隊，但隊員之間互不相識、體能差異大，「可能有人跟不上，唔見咗都唔知」，而不少市民亦輕視行山風險。他指民安隊會在全港多區郊遊熱點加強巡邏。漁護署亦推出手機程式「GPS遠足留蹤服務」，市民每次遠足前啟動功能，一旦有意外搜救隊伍會利用功能快速定位，以便加速搜救。

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記者：蘇文軒