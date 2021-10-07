【非法賭檔】警荃灣搗破疑非法麻雀賭檔拘7人　檢麻雀枱及賭博工具等

▲ 警荃灣搗破疑非法麻雀賭檔拘7人。（警方提供）

警方今日（７日）搗破荃灣一個住宅單位內懷疑非法麻雀賭檔，拘捕7人，檢獲三張麻雀枱、六副麻雀、少量賭款及賭博工具。

荃灣警區特別職務隊人員下午約３時突擊搜查運通街一個住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，拘捕一名36歲姓江本地女子，涉嫌經營賭博場所。另外2名本地男子、3名本地女子及1名持雙程證內地女子，年齡介乎35至45歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。被捕男女現正被扣留調查。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。

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責任編輯：余思嵐