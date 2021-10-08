【MIRROR成員】半塊鏡現身預告開騷詳情　教主拒騷肌姜濤透露最近心情

▲ MIRROR六子將在12月舉行MOOV Live。

MOOV與網上行將於2021年12月7及8日於香港會議展覽中心舉行一連兩場《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會。

在今日（10月8日），六位MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer） 與江𤒹生（AK）現身公佈音樂會概念！MIRROR六子並接受TOPick訪問，為鏡粉率先預告「半塊鏡」演唱會的細節。

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在今日《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》記者會上，MIRROR六子透露開騷細節。

阿Jer表示：「希望今次演唱會有新火花，過往很多演唱會都玩不到。」AK和Ian被建議再合唱《蝸牛》，Ian則建議唱AK的《黑之呼吸》，且堅決不會騷肌。

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預告不會騷肌

MIRROR六子在記招後接受訪問，AK指今次主題是Music on the Road：「大家看見是否很開心？希望以輕鬆的心情去做音樂會，大家的距離近點。」

AK就笑道：「騷肌方面，大家先看看我和Anson Lo。今次演唱會就一起Music on the Road。」

AK續說：「我們六個會有不同的組合，相信會出現大家未見過的小組，要密切期待一下。」

AL：「新歌《Megahit》當然就想有，但尚未度Run down，暫未知道的。但澄清一下先，MIRROR其實是有12個人的。我們分配了6位出來會去想有甚麼Item。」

Edan也答謝：「多謝大家支持我們！希望大家都喜歡這首歌（《My Apple Pie》）。」

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Ian表示：「會想想如何6個一起，或是2、3個在一起演出，這有待商確。兩人一組的話，我會想Anson Lo和Edan一組，大家都喜歡看劇。我自己則等隊友「投標」，尚未傾談。」姜濤興奮道：「投標丫！投標丫！」

被問到近日MIRROR被家長當作小學教材，AK表示很開心：「我都很希望我們做的事可以感染到身邊人，或是令下一代有動力去做一些想做的事，都是其中一樣我們想做的事情。」

至於會否擔心音樂會門票被炒賣，AK答：「真心希望粉絲們用正確的途徑去購買，因為現時尚有票可以換的，網上直播方面，主辦單位仍在討論中。」

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MIRROR將齊人食飯

近日有傳「田牧CP」會一起跟Mo姐合作拍攝電影，Anson Lo就稱：「其實未Confirm的，有消息定必第一時間告訴大家。」他又指最近跟AK在可以的情況下會多休息，AK也指一直在改進自己的問題，所有外間的意見會接納的，並會正面回應：「我們會再努力一點，希望在12月的騷內可以讓大家看見我們的進步。」

教主續說：「通常我們都是用音樂作品去說話，如果今次做得不好，下次便會做得更加好，這是我們一直表演所承諾的。」

六子又被問到MIROR何時會一齊食飯，AK笑道：「阿Jer的那餐飯已經答應了，半年前那次好像是答應，最近一次則在我們的Whatsapp Group內答應的。希望出了團歌在我們3周年時可吃，但一定會在4周年前吃到那餐飯。」Jer肯定說會有。

姜濤最後表示近日心情很開心：「多謝大家對我的關心，希望大家著重我的工作。」

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記者：陳淑霖