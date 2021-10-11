【專訪】鋼琴黃子芳嘆港府不支持音樂發展　冀可提供更多大型表演場地

▲ （梁偉榮攝）

有鋼琴作為一技之長，在港不會「乞食」，因為學習樂器的人多，鋼琴老師收入相對穩定。但作為一位鋼琴演奏家，要走的路絕對是崎嶇不平。黃子芳說香港在發展音樂文化方面投放的資源不多，而古典音樂亦不一定會勾起觀眾的興趣，希望政府可以在支援政策方面做得更多。

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在今屆東京奧運中，黃子芳的感受特別深，看見香港運動員辛勤訓練後獲得佳績，在港甚至掀起一股熱潮，令她感觸良多：

我們與運動員一樣，都是無論遇到什麼困難的不會放棄、遇到挫折就想辦法克服。這條路都很辛苦，因為沒有很多人支持，政府更不會支持你。

她認為，香港在發展古典樂方面的文化面對很多局限，例如很難才可以成功租場辦演奏會，亦沒有專門學習音樂的學院，音樂家沒有地方「生根」。

她又笑言，香港不少觀眾對古典音樂熱情欠奉，是發展古典樂的其中一個弱勢；然而在外國彈貝多芬、莫札特的作品，作為華人又未必易得到外國觀眾的認可。黃子芳只好在重重難關中，嘗試開闢屬於她的路。她主力推動中國民族音樂，用西方樂器彈奏中國特色音樂，引起更多觀眾共鳴，也可在國外推廣中國文化。她又嘗試在港辦演奏會時，融合流行音樂元素，例如混合出有電子音樂感的歌曲，又邀請年青歌手獻唱，務求讓觀眾感覺古典音樂都不是太悶。

黃子芳說香港還有很多人在音樂界默默耕耘，她亦很慶幸一路上獲得很多人扶持，希望政府可以在音樂文化上推出更多支援政策，首要最希望可以有更多大型場地供本地音樂家預約，「不要太遲、等到有成績才做。」

黃子芳除了是演奏家外，亦是一名鋼琴老師，她說，希望可以發掘到更多有天份的孩子，感染他們愛上音樂，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴