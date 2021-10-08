【天氣預報】三號強風信號會在今天維持 天文台預計本週末有狂風大雨

▲ 明早或掛三號強風信號。（陳國峰攝）

【8:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在上午9時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約630公里，即在北緯17.6度，東經110.8度附近，預料向北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。天文台預計，星期六至星期日初時風勢持續頗大，有狂風大雨，海有大浪及湧浪。隨後一兩日天色好轉，天氣乾燥，早上稍涼。

天文台在清晨4時40分，發出三號強風信號。天文台表示，熱帶低氣壓獅子山已經增強為熱帶風暴，三號強風信號會在今天維持。除非獅子山進一步顯著增強或採取較為更接近香港的路徑，否則發出更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

天文台預測，本港今日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

▲ 香港西南偏南的熱帶低氣壓正逐漸增強，向海南島一帶移動。（天文台圖片）

本周六（9日）料將有密雲、狂風大雨及雷暴，周日（10日）則大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。

本港天氣在下周一及二將有好轉，部分時間有陽光，日間乾燥。但預計天氣在下周三起再度變差，持續多雲及有狂風驟雨。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚