【天氣預報】明早或掛三號強風信號　未來三日持續大雨

▲ 明早或掛三號強風信號。（陳國峰攝）

在東北季候風和熱帶低氣壓「夾擊」下，本港明日（8日）料有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，天文台明早將考慮發出三號強風信號，市民上班上學宜留意天氣變化及交通狀況。

受東北季候風及熱帶低氣壓的共同影響下，廣東沿岸吹強風至烈風程度偏東風，本港明日風勢頗大，有狂風大雨，有大浪及湧浪。天文台會於明早初時考慮發出三號強風信號，市民出門前宜留意最新天氣狀況。

在今日下午八時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在三亞之東南偏東約240公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，移向海南島一帶。此外，位於菲律賓以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

根據天文台於今（7日）晚10時半的預測，距香港西南偏南逾600公里的熱帶低氣壓將會逐漸增強，並在明日起循偏北路徑移向海南島一帶，較原先預測更接近廣東沿岸。

▲ 香港西南偏南的熱帶低氣壓正逐漸增強，向海南島一帶移動。（天文台圖片）

本周六（9日）料將有密雲、狂風大雨及雷暴，周日（10日）則大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。

本港天氣在下周一及二將有好轉，部分時間有陽光，日間乾燥。但預計天氣在下周三起再度變差，持續多雲及有狂風驟雨。

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責任編輯：陳梓蔚