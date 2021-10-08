【風暴消息】三號強風信號現正生效　天文台預測熱帶風暴獅子山明早最接近香港【不斷更新】

▲ 天文台指三號強風信號會在今天維持。

天文台指，一股強風至烈風程度的東北季候風會在未來一兩日持續影響廣東沿岸。預料熱帶氣旋獅子山會在今日移向海南島一帶。受東北季候風與獅子山的共同影響，廣東沿岸星期五至星期日初時風勢頗大，有狂風大雨。而乾燥的大陸氣流會在下週初為華南帶來普遍晴朗的天氣。預料現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在下週初逐步發展並移向呂宋一帶，隨後可能進入並橫過南海北部，較為靠近華南沿岸。

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【17:45】天文台在下午5時45分發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。按照現時預測路徑，熱帶風暴獅子山會在明早（9日）最接近香港，三號強風信號會在今晚至明早（9日）維持。

【16:45】三號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。按照現時預測路徑，熱帶風暴獅子山會在明早（9日）最接近香港，在本港西南約500公里掠過。

【15:45】三號強風信號現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午4時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約560公里，即在北緯18.4度，東經110.8度附近，預料向北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。

【14:45】三號強風信號現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午3時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約580公里，即在北緯18.2度，東經110.8度附近，預料向北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。

【13:45】三號強風信號會在下午至今晚晚間維持。天文台提醒，獅子山的外圍雨帶會繼續為廣東沿岸帶來廣泛的大雨，市民應保持警覺。

在過去一小時，昂坪及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時75及63公里，最高陣風分別為每小時98及103公里。

【13:04】香港都會大學宣布，由於天氣惡劣，今日下午1時至6時舉行的所有課堂已經取消，包括網上課堂，學生可登入大學網頁查看惡劣天氣特別安排。

【12:45】天文台在下午12時45分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【11:45】天文台在上午11時45分發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

【11:23】由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有學校今日下午停課。

【11:20】香港天文台在上午11時20分發出紅色暴雨警告信號的特別報告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【10:45】天文台指出，在獅子山與東北季候風共同影響下，華南沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。

廣東沿岸正持續受廣泛的大雨及狂風影響，海面亦有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。此外，獅子山引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸。市民要保持警惕，做好防風防水浸措施。

在過去一小時，橫瀾島及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時73及68公里，最高陣風分別為每小時90及94公里。

【8:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在上午9時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約630公里，即在北緯17.6度，東經110.8度附近，預料向北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。天文台預計，星期六至星期日初時風勢持續頗大，有狂風大雨，海有大浪及湧浪。隨後一兩日天色好轉，天氣乾燥，早上稍涼。

天文台在清晨4時40分，發出三號強風信號。天文台表示，熱帶低氣壓獅子山已經增強為熱帶風暴，三號強風信號會在今天維持。除非獅子山進一步顯著增強或採取較為更接近香港的路徑，否則發出更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

天文台預測，本港今日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

▲ 香港西南偏南的熱帶低氣壓正逐漸增強，向海南島一帶移動。（天文台圖片）

本周六（9日）料將有密雲、狂風大雨及雷暴，周日（10日）則大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。

本港天氣在下周一及二將有好轉，部分時間有陽光，日間乾燥。但預計天氣在下周三起再度變差，持續多雲及有狂風驟雨。

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責任編輯：TOPick港聞組